Разочарование в странах, которые в Москве привыкли считать своими историческими союзниками, постепенно превращается в этакий политический «мейнстрим». Россия и Украина — в состоянии войны. Православная и славянская Черногория вступает в НАТО. Болгария, тоже славянская и православная, мало того, что входит в НАТО и ЕС, так еще и отказывается считать приход в страну советской армии в 1944 году освобождением. А теперь отношения своей страны с Россией призывают пересмотреть и в Армении.

Нет, конечно, официальные власти Армении от открытых антироссийских шагов воздерживаются. Более того, в своем угодливом верноподданичестве недавний вожак уличных протестов Никол Пашинян дошел до того, что на улицах Еревана отмечали День Москвы. Несмотря на острейшие проблемы с уборкой мусора, заполонивших город крыс и бродячих собак, с чего в Ереване, по наблюдениям местных экспертов, начинаются все новостные блоки, праздник российской столицы в столице Армении отметили пышно и с размахом — с матрешками, девушками в кокошниках, российским флагами и выставочным памятником «Я люблю Москву». Только вот в ответ местные активисты устроили акцию протеста и требовали монументальную декорацию убрать, заодно выкрикивая нецензурные оскорбления в адрес России.

Следующий этап развернулся уже в парламенте. Где Россию назвали «угрозой суверенитету» Армении.

Напомним: 1 октября в Ереване должен открыться саммит ЕАЭС, где Россию по традиции представляет глава государства. Но вот визит Путина в Армению оказался, если верить ереванским «источникам», под большим вопросом. По данным местных СМИ, службы, отвечающие за безопасность президента РФ, потребовали от принимающей армянской стороны организовать посещение Путиным «уголовно-исполнительного учреждения», где содержится экс-президент Роберт Кочарян. В Ереване, по просочившимся сведениям, отказали, но, как утверждают источники, «армянской стороне дали время до 10 сентября для решения этого вопроса, в противном случае Путин в Ереван не поедет». Еще раньше в центре внимания была другая «утечка»: согласно ей, потребовала Россия не встречи с Кочаряном в тюрьме (в самом деле, такой сюжет с участием Путина выглядит слишком уж невероятно), а его освобождения уже к 13 сентября.

Конечно, этим «утечкам» и слухам можно верить или не верить. Но вот поздравление с днем рождения, направленное Путиным Кочаряну — непреложный факт. И в результате депутат парламента Армении Арман Бабаджанян возмущенно заявляет: «Президент России поздравляет человека, обвиняемого в тяжелейшем преступлении – свержении конституционного строя. Это угроза нашему суверенитету или нет?». И все это — не считая регулярных стенаний местных «западников» по поводу «потери суверенитета», «унизительном» членстве Армении в ЕАЭС и ОДКБ и т.д. Конечно, армянским политикам стоило бы напомнить: от суверенитета Армении осталось слишком мало, чтобы ему можно было бы серьезно угрожать. Границы Армении с Турцией и Ираном и КПП в аэропорту «Звартноц» контролируют российские «зеленые фуражки», железные дороги, сотовую связь, крупнейшие промышленные предприятия, электрические и газовые сети уже давно приватизировали российские олигархи, за безопасность официально отвечает российская 102-я база, а её военнослужащие 9 мая патрулируют улицы армянских городов. В такой ситуации переживать по поводу поздравлений Путина в адрес Кочаряна — это, прямо скажем, плакать по волосам, снявши голову. Впрочем, вряд ли в Ереване этого не понимают. Происходит другое: в команде Пашиняна наметился явный «раскол по российской линии».

Но…что дальше? Арман Бабаджанян возвестил о начале в Армении новой революции? И местный «прозападный лагерь», разочарованный нерешительностью Пашиняна, готов выйти на улицы и свергнуть своего недавнего вождя и кумира?

Увы, на самом деле все проще и грубее. В Армении началось «бегство крыс с корабля» — и в геополитическом, и во внутриармянском прочтении. В самом деле, политическая привлекательность Москвы на фоне всех ее неприятностей на международной арене падает, в условиях санкций и нарастающих собственных экономических проблем обеспечить особо щедрое содержание и надежное покровительство своему «форпосту» она уже не может, и в «команде» Пашиняна все больше тех, кто спешит навести мосты «с другим лагерем». К тому же у власти победители «дымб-дымб-ху» находятся уже больше года, реальных результатов нет и не предвидится, «карабахцы» открыто грозят реваншем, и самое главное, отодвинуть Пашиняна от власти всерьез вознамерился Кремль. У которого в Армении предостаточно рычагов. Так что в выступлении Бабаджаняна нельзя не заметить этакого «крика души»: намерен ли Никол Воваевич отстаивать хотя бы собственную власть и сопротивляться попыткам Москвы перекроить политическое поле Армении? Или же моральная капитуляция «революционной власти» уже произошла, просто «команде» об этом не сказали? А она, эта «команда», не намерена «идти на дно» вместе со своим вожаком, особенно если тонуть приходится не в двух морях с карты мифической «Великой Армении», а в лучшем случае в стремительно заболачивающемся озере Гейча, переименованном в Севан, если не в ереванском городском пруду. Вот в Армении и стряхивают пыль с прежних громких прозападных лозунгов, рассчитывая заручиться поддержкой серьезных зарубежных игроков.

А другие, уяснив для себя, что Армении в ее нынешнем положении не до политических рывков и разворотов, устраивают и в прямом, и в переносном смысле «день Москвы на улицах Еревана» и наводят мосты как раз с кремлевским начальством, прекрасно понимая, кто держит Армению за горло и за все остальное. И заодно посылают «месседжи»: мы будем хорошо себя вести, только не надо возвращать к власти Кочаряна.

Намеренно оставим в стороне гадание, позволит ли в этом случае Кремль довести «дело Кочаряна» до суда. Просто вопрос, кто будет занимать в Армении высшие государственные посты, уже давно решается не в Ереване, а в Москве. А там, несмотря на все потуги с «днем Москвы» и прочими верноподданническими шоу, ответственным за нынешний «всплеск русофобии» посчитают, скорее всего, Никола Пашиняна и его «соросовскую» команду. Которой вряд ли кто-то будет щедрой рукой бросать «спасательный круг».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az