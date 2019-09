Бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.

Об этом в пятницу сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.

«Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — написал в Twitter нынешний лидер страны.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe’s founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 6 сентября 2019 г.