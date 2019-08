По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва, который прогремел в субботу на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра.

«Согласно предварительным данным, на фабрике взорвались сразу несколько баллонов. К настоящему времени полиция и экстренные службы извлекли тела восьми погибших. Спасательная операция продолжается», — заявил агентству PTI сотрудник правоохранительных органов штата.

Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени. По информации полиции, на момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что часть из них по-прежнему может находиться в огненной ловушке.

15 people injured in an explosion in a chemical factory in Dhule,Maharashtra. More details awaited. pic.twitter.com/8ERgf5kyXv

