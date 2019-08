Соцсеть Facebook отказалась от использования слогана «Это бесплатно и всегда будет бесплатно» («Itʼs free and always will be»), который присутствовал на странице регистрации. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Business Insider, это произошло между 6 и 7 августа и затронуло пользователей из стран Европы и США.

Вот как это выглядело:

Старый слоган заменили на новый — «Быстро и легко» («Itʼs quick and easy»). Теперь страница выглядит так:

В Facebook не стали говорить о причинах изменения слогана. Это может быть связано с тем, что валюта соцсети — это личные данные пользователей, которые стоят больших денег, считает эксперт по цифровому праву, юрист Хосе Антонио Кастильо. Он одним из первых обратил внимание на изменения.

Эксперт допустил, что решение связано с директивой Европарламента, принятой в мае, согласно которой обмен данными пользователей является формой оплаты.

