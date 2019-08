В Великобритании начались акции протеста после того, как королева Елизавета II поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель.

Protesting now moving towards Downing Street. #stopthecoup pic.twitter.com/DOnKXggJ9c

В Лондоне протесты прошли возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Один из протестующих пришел туда в маске Бориса Джонсона, держа в руках лопату, и установил «могилу» с надписью «Покойся с миром, британская демократия», пишет BBC News.

Возле парламента демонстранты перекрыли дорогу, требуя «остановить переворот», пишет The Guardian. Протестующие держали в руках плакаты, направленные против Бориса Джонсона. В толпе происходили потасовки.

Pro-Brexit campaigners had a tussle with the protesters outside Parliament before the police intervened. pic.twitter.com/38Mh7WcLTM

— Sebastian Payne (@SebastianEPayne) 28 августа 2019 г.