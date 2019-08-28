Королева Елизавета II одобрила предложение главы правительства страны Бориса Джонсона о приостановке текущей сессии парламента, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского Тайного совета (Privy Council).

Согласно этому документу, перерыв в работе парламента продлится около месяца — начнется между 9 и 12 сентября и закончится 14 октября. Во время перерыва все депутаты и министры сохраняют свои позиции, но никакие обсуждения и голосования в парламенте не проводятся.

Сама по себе приостановка работы парламента, отмечает Би-би-си, это «довольно обычная процедура подготовки новой программы правительства», однако противники Джонсона, добивающегося выхода Британии из ЕС, утверждают, что, применяя ее именно сейчас, премьер-министр лишает парламент возможности полноценно участвовать в обсуждении Brexit, так что депутаты не смогут помешать правительству вывести страну из Евросоюза без сделки.

Minval.az