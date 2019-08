Итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано в понедельник, 27 августа, опубликовал снимки масштабного лесного пожара в Амазонии, сделанные из космоса. Фотографии он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Дым, который, как видно, (распространился — ред.) на тысячи километров, десятки и десятки горящих очагов в лесу Амазонии», — написал он.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39

— Luca Parmitano (@astro_luca) 26 августа 2019 г.