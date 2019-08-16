Президент Шавкат Мирзиёев увидел самую большую угрозу для Узбекистана в уровне кадров, их знаниях, образованности и преданности. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном обсуждению развития страны в первом полугодии.

«Почему издаем столько постановлений? Мы все сейчас в поисках, в поисках, в поисках и еще раз в поисках, — подчеркнул глава государства. — Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33-миллионное население, удовлетворить его и достичь и реализовать наши большие планы?»

Мирзиёев напомнил, что до конца года осталось четыре с половиной месяца.

«Меня мучает один вопрос: какая самая большая угроза для нас? Самая большая угроза — в уровне кадров, их знаний, образованности, преданности. Тысяча сожалений, но это самый сложный вопрос», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что на собрании каждый должен «отчитаться перед своей совестью».

«Сегодняшние методы нашей работы абсолютно не соответствуют нашему уровню. Если вы не изменитесь, ситуация не изменится. Сегодня [проводится] не собрание, сегодня мы отчитываемся перед своей совестью… Возможности в наших руках. Сможем ли мы сделать правильные выводы и использовать это? Нам не обидно за отсутствие воды, газа, света? Мы создаем новый Узбекистан, по всем направлениям. Исходя из [формирования] демократического государства, больших вызовов, стоящих перед нами, сможем ли мы убедить наших людей нашим умом, знаниями, верностью или нет?», — вопросил он.

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