После введения временного запрета на авиаперелеты из РФ в Грузию российские туристы стали выбирать для путешествий Азербайджан, Турцию и черноморское побережье России. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее стало известно, что туристический сектор Грузии ощутил существенное снижение доходов: по данным за июль, потери составили 60 миллионов долларов.

По мнению Майи Ломидзе, прекращение авиасообщения является важным аргументом в ситуации с туристическим сектором, так как путешественникам стало неудобно добираться в Грузию стыковочными рейсами. Играет роль и то, что российские туроператоры сейчас не могут продавать путевки в Грузию. По словам Ломидзе, восстановление турпотока между странами является вопросом межгосударственных отношений и прерогативой МИД РФ.

«Авиасообщение было прекращено в связи с возможной небезопасностью направления для российских граждан. И когда наше правительство сочтет это направление безопасным, то, соответственно, туристические потоки как-то возобновятся», — сказала Майя Ломидзе в комментарии «Парламентской газете».

Она также рассказала, куда едут россияне отдыхать вместо Грузии. По словам исполнительного директора АТОР, альтернативной для путешественников из РФ стали такие страны, как Азербайджан и Турция. Также туристы выбирают для отдыха черноморское побережье России.

«Это основные направления, на которые переориентировались российские туристы, не поехавшие в Грузию», — отметила Ломидзе.

Minval.az