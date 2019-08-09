Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер захотел узнать, что будет предпринимать правительство для «окончательного разрешения вопроса царских долгов» России.

Парламентарий требует обратить пристальное внимание на права держателей облигаций, которые выдавались России во второй половине XIX — начале XX века.

«Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство РФ согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими», — заявил Веркамер, передает телеканал «РЕН ТВ».

Он подчеркнул, что деньги-то выплатили, но якобы размер выплат не соответствовал реальным суммам.

В частности, потому что стоимость царского рубля значительно больше, чем у современной валюты.

Ответа России по данному вопросу пока не последовало.

Minval.az