Президент США Дональд Трамп обиделся на своего французского коллегу. В Twitter он обвинил Эммануэля Макрона в том, что Франция вмешивается в американскую политику в отношении Ирана.

«Знаю, Макрон – как и все остальные – хочет только добра, но никто не имеет права говорить от лица Соединенных Штатов, — никто, кроме самих Соединенных Штатов.

Никто – ни в какой мере и никоим образом — не уполномочен представлять нас», — написал он.

Трамп также выразил мнение, что Иран «испытывает серьезные финансовые затруднения». По утверждению главы американского государства, Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, «однако получает противоречивые сигналы от всех тех, кто необоснованно нас представляет, включая президента Франции Макрона».

….I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 августа 2019 г.