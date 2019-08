Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве крепким курсом доллара, заявив, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) мешают американским компаниям конкурировать в равных условиях.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

«Вы можете подумать, что я, как президент США, очень рад крепкому курсу доллара. Но это не так! Высокие процентные ставки ФРС, в сравнении с другими странами, поддерживают курс доллара на высокой отметке. Однако это осложняет конкуренцию нашим компаниям в равных условиях», — говорится в сообщении.

Президент США также раскритиковал действия Федеральной резервной системы, заявив, что каждый её шаг был ошибочным, уточняет RT.

As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing,…..

