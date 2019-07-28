Прокрастинация — это проблема не отдельных сотрудников, а всего бизнеса. «Форбс» разъясняет, как побороть это явление управленческими методами.

Рефлексия, лень, откладывание «на потом», мозговые штурмы перед дедлайном — все это проявления прокрастинации, психологического явления, при котором человек замещает выполнение важных дел чем-то посторонним. Поход к врачу заменяется встречей с друзьями, а время на подготовку важного проекта тратится на социальные сети. Результат: психологические проблемы, расстройство здоровья, увольнения.

Но далеко не во всех сферах жизни, а тем более в бизнесе, прокрастинация — вопрос самоконтроля и дисциплины. Нужно создать рабочую атмосферу, обеспечить психологический комфорт персонала и принимать грамотные управленческие решения. Тогда и сотрудники в рабочее время не будут отвлекаться, срывать планы и совершать ошибки.

Создать систему координат

Хаотичные действия, отсутствие ясности и «пожарные» решения в последний момент — основные предпосылки прокрастинации.

Привычка к этому заложена в нас со школы, где мотивация к обучению — чувства вины и страха, а учебный процесс построен по авральному принципу. В первой четверти ученики «раскачиваются» после летних каникул, вторая четверть проходит в ожидании новогодних праздников, основная стрессовая нагрузка приходится на третью четверть, после которой все впадают в «режим ожидания» лета.

Похожая ситуация происходит во время обучения в вузе и впоследствии легко переносится на рабочее место. Чувство вины сотрудников перед начальством становится элементом рабочей дисциплины. Это не способствует процветанию бизнеса.

Четкая система координат — структура, в которой есть ответственный за каждый процесс, сотрудники знают, какими ресурсами располагают и какие обязанности за ними закреплены. При этом все ключевые решения принимает один человек. Такой подход хорошо сработает на предприятии, где постоянно создаются новые объекты — открытие филиалов, розничных магазинов, стройка. Если визу ставит один человек, он же может учесть все новые объекты, выполненные работы и снизить риск возникновения путаницы.

Выстроить приоритеты

Непонимание важности одних задач по сравнению с другими, неумение расставлять приоритеты — еще один повод для прокрастинации. Несовпадение приоритетов в работе — частая причина внутренних конфликтов в коллективе. Одни сотрудники стараются не подвести коллег и руководство. У других основная мотивация исключительно материальная, например, ожидание премии. Кто-то работает по принципу «солдат спит — служба идет», а кто-то наоборот, боится увольнения. В результате каждый занимается тем, что более выгодно лично ему, но необязательно совпадает с интересами компании.

Забота хорошего руководителя любого уровня — создать и продвигать корпоративную политику, основанную на единых ценностях, понятных каждому сотруднику. По ним можно сверять важность задач любой сложности — от текущей работы отдела до общей стратегии развития компании.

Грамотно ставить задачи и цели

Часто слишком сложные или непонятные задачи вызывают прокрастинацию и психологическое выгорание сотрудников. Для руководителя важно сначала оценить потенциал и профессиональный уровень каждого исполнителя. А затем максимально четко обозначить, что именно и как следует делать.

Новичку на адаптацию в компании обычно требуется около полугода. В это время задачи для него должны быть максимально простыми и понятными, а горизонт планирования ограничивается одним днем. Опытные сотрудники справляются с более сложными задачами и могут сами планировать свое рабочее время на неделю вперед. Подготовленные менеджеры в состоянии справится не только с конкретными задачами, перед ними можно ставить и стратегические цели. Деятельность руководителей разного уровня планируется в зависимости от сложности на месяц, квартал или год.

Важно расставить контрольные точки для всех этапов работы и контролировать степень исполнения. Тогда возможные периоды застоя и прокрастинации вовремя подсвечиваются, и можно успеть на них среагировать.

Пересмотреть компетенции руководства

Каждая ошибка, а тем более увольнение сотрудника имеет свои причины и историю. Эти причины необходимо выявить как можно раньше и предотвратить негативное развитие ситуации.

Философия современного бизнеса строится не на вертикальной иерархии, а на горизонтальных структурах и выстраивании линейного взаимодействия. Руководитель компании из указателя и надсмотрщика превращается в коуча и педагога, который не наказывает, а развивает таланты своих сотрудников.

Не менее важна атмосфера доверия и открытости в коллективе, а также корпоративная культура как система ценностей, философия и общее видение развития бизнеса. Если компания проявляет заботу и уважение к своим сотрудникам, они ответят тем же.

Наладить ритм и обратную связь

Компании, как оркестру, нужен ритм, который задает скорость движения всего бизнеса. Такую ритмику руководитель создает с помощью корпоративных ритуалов. Это могут быть еженедельные планерки, совещания, видеоконференции или другие виды обратной связи. Обратная связь — это регулярность, системность и постоянство, а планерки и совещания — опорные пункты, где решаются все насущные рабочие вопросы.

Еще одной причиной безделья на рабочем месте является информационный вакуум. В результате коллектив не понимает процессов, происходящих в компании. Для преодоления этого барьера бизнес должен создавать внутри себя единое информационное пространство. Это может быть общий корпоративный чат, календарь, канбан-доска или любой другой из сотен современных цифровых методов информационного взаимодействия. Сотрудники лучше понимают свои задачи и могут оценить вклад в общее дело.

Такая практика принята в IT-компаниях, где большое количество сотрудников работают удаленно. В классических компаниях «цифровой» подход позволяет ускорить работу команд и экономить время на внедрение новых продуктов. Например, в новом офисе Сбербанка Agile Home пространство организовано так, что команды из разных подразделений, работающие над одними продуктами, располагаются поблизости друг от друга.

В любой компании есть откровенные лодыри, а за модными психологическими терминами иногда прячется элементарная некомпетентность. Это уже вопрос подбора кадров. Успешный современный бизнес строится по принципу живого организма. Он подчиняется не механическим законам и манипуляциям, а здравому смыслу и человеческим отношениям. Это главный фактор, позволяющий избежать прокрастинации среди персонала.

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