Между Бишкеком и Душанбе разгорается конфликт. Москва его уже проиграла

События на границе Кыргызстана и Таджикистана — в фокусе внимания постсоветской аудитории. На одном из ее спорных участков 22 июля произошел конфликт со стрельбой, один человек — гражданин Таджикистана — был убит, тяжелые ранения получил высокопоставленный «силовик». На следующее утро, 23 июля — новые выстрелы, в результате которых ранение получил уже киргизский пограничник.

Каждая из сторон, как того и следовало ожидать, интерпретирует события по-своему. Но, как показывает анализ нынешних разрозненных и нередко противоречивых сообщений, произошло все на одном из спорных участков границы двух стран. Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана — около 970 км, где насчитывается не менее 70 спорных участков, где периодически вспыхивают столкновения. Один из них расположен между таджикским селом Ворух и киргизским Ак-Сай.

В последнее время тут было относительно спокойно. Но теперь в Душанбе и Бишкеке начали подготовку ко встрече президентов двух стран Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова в райцентре Исфара, которому административно подчиняется и Ворух. Как теперь уверяют в Ворухе, они накануне приезда президентов (которые, вполне вероятно, могли посетить и спорный участок) начали благоустройство своего села и заодно попытались установить на въезде флаг Таджикистана. А в селе Ак-Сай сочли, что стоит этот флаг как раз на спорной земле, после чего снесли таджикский флаг и установили киргизский, с надписью «Ак-Сай». Что и привело к конфликту со стрельбой. Причем, как утверждают в киргизском секторе социальных сетей, стрелять начали именно из таджикского села, где, как утверждают, на руках у населения предостаточно оружия, на что киргизская сторона тоже ответила огнем. Результат: один убитый, 5 раненых с таджикской стороны, 14 раненых — с киргизской. На следующее утро с таджикской стороны вновь стреляли — теперь ранения получил киргизский пограничник. По данным киргизского Красного Полумесяца, власти эвакуировали из села Ак-Сай не менее 300 человек. А это верный признак, что столкновения на границе, в том числе и куда более масштабные, чем те, что имели место накануне, по крайней мере не исключены.

Без сомнения, то, что произошло между селами Ворух и Ак-Сай, с погибшим, десятками раненых и стремительным ростом напряженности, из которого надо еще суметь выйти без новой крови — это хороший пример, от чего удалось «отвернуть» Азербайджану во время недавнего инцидента на Кешикчидаге благодаря профессионализму и хладнокровию азербайджанских пограничников и что происходит, когда пограничникам на других спорных участках границ не хватает выдержки и умения «гасить» конфликты, в том числе в тех случаях, когда их намеренно провоцируют.

А на то, что конфликт на границе Таджикистана и Киргизии провоцировали, указывает слишком многое. Слишком уж «своевременно» все произошло. И дело не только, вернее, не столько во встрече президентов. Просто слишком многое указывает на то, что некогда незыблемая российская политическая монополия в Центральной Азии постепенно размывается. И не сказать, чтобы совсем уж потихоньку. Свою роль здесь играет и присутствие США в Афганистане, и азербайджанская железная дорога Баку-Тбилиси-Карс вместе с новым торговым портом и паромной переправой. Так или иначе, Таджикистан, на территории которого располагается российская военная база и комплекс «Окно», страна, входящая в ОДКБ и ЕАЭС, пусть и осторожно, но все же делает заявки на самостоятельную игру. В Душанбе уже берут под контроль собственные границы, которые раньше охраняли российские «зеленые фуражки», ищут «нероссийских» инвесторов и пытаются освободиться даже от российской экспортно-логистической зависимости — рассматривают вопрос экспорта в Европу своего алюминия по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Что явно вызывает беспокойство у Москвы, особенно на фоне натовского военного присутствия в Афганистане. Еще больше вопросов у Кремля к Киргизии. Здесь уже было две революции — в 2005 и 2010 году. На территории этой страны до недавнего времени действовала американская военная база «Манас». Потом ее преобразовали в логистический центр и недавно окончательно закрыли. Да, сегодня Киргизия входит в ЕАЭС и ОДКБ, но полного доверия местным политикам у Москвы, похоже, нет. А если приграничный конфликт удастся раздуть до серьезных масштабов, это позволит Москве «давить» и на Душанбе, и на Бишкек. Конечно, в мире предостаточно спорных участков границ, и далеко не все они приводят к вооруженным столкновениям и войне. Но неумолимых законов эскалации тоже никто не отменял. Особенно если этот конфликт умело раздувается извне.

Плюс ко всему, как показали еще трагические события начала девяностых, территориальные потери в результате «локальных конфликтов» — это еще и надежный способ спровоцировать в столице острый внутриполитический кризис и условия для вожделенной смены власти. А конфликт на участке границы между киргизским Ак-Саем и таджикским Ворухом — какое любопытное совпадение! — случился как раз в те дни, когда в Киргизии вновь накаляется внутриполитическая ситуация. Здесь заметно обострилось противостояние между сторонниками нынешнего главы государства — Сооронбая Жээнбекова, с одной стороны, и его предшественника Алмазбека Атамбаева, с другой. Экс-президента обвиняют в причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставкам угля на ТЭЦ. Атамбаева трижды вызывали на допрос в МВД, он вызовы игнорировал. 27 июня с экс-президента сняли неприкосновенность. А теперь он, по поступившим сообщениям, вылетел с российской военной базы «Кант» в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Есть, конечно, мнение, что Москва всеми силами стремится не допустить разрастания конфликта, что Путин уже договорился на этот счет с Жээнбековым, а теперь поговорит и с Атамбаевым. Но, напоминают эксперты, в Киргизии уже было две революции — в 2005 и. 2010 году. Более того, здесь до недавнего времени действовала американская база «Манас». Потом ее преобразовали в логистический центр. Сегодня эта база уже не действует, Киргизия входит в ОДКБ и ЕАЭС, но полного доверия местным политикам у Москвы, похоже, нет. И самое главное, окончательно закрыл базу и положил конец присутствию США и НАТО в Киргизии именно Атамбаев. Кроме того, именно при нем Киргизия стала членом Евразийского союза. Так что у Москвы в отношении Атамбаева могут быть куда более масштабные планы, чем «А ну прекратите безобразничать!» Словом, слишком многое свидетельствует о том, что инцидент на границе — часть масштабной политической игры.

Только вот, по какому бы сценарию ни развивались события дальше, Москва эту игру уже проиграла. И не только потому, что конфликт на пространстве ОДКБ и ЕАЭС как минимум не будет способствовать ее авторитету. Просто в политическом арсенале Кремля так и не появилось других методов, кроме провоцирования конфликтов и игры на них. А это не тот «набор инструментов», с которым можно рассчитывать на серьезный успех.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az