В случаях возникновения сложностей и непонимания нет ничего более естественного и разумного, чем политика сдержанности. Она, как явление всех времен, всегда оправдана, но непременным для ее успеха является уважительное отношение всех участников друг к другу.

Это особенно актуально, если недоразумения возникают на почве территориальных, межэтнических или же межрелигиозных вопросов.

Если торжествует понимание необходимости сосуществования, то от этого выигрывают все.

Проблема усугубляется, когда одна из сторон ведет себя отвратно, и воспринимает выдержанность другой стороны, как проявление слабости. Тогда результат заставляет себя долго ждать и большей частью оказывается тревожным. Как в случае с пещерным комплексом Кешикчидаг (Гахский район Азербайджана), где Баку с первого дня обострения занял прагматичную позицию, призвав грузинские силы не обострять обстановку.

После противоправных и необдуманных действий радикалов, которые обрушились с обвинениями и оскорблениями на пограничников Азербайджана, спецпредставитель президента Ильхама Алиева, замминистра иностранных дел Халаф Халафов призвал власти Грузии привлечь к ответственности граждан-нарушителей, напавших на азербайджанский пограничный наряд.

Поведение возбужденной толпы, всплеск эмоций и нарочитая настроенность нападавших на обострение показало, что ими движет желание подтолкнуть проблему к точке невозврата. Поразительно, что с агрессивными поборниками грузинских интересов солидаризируются священнослужители, которым ни по статусу, ни по религиозному кодексу не подобает лезть в политику.

Странно, что ретивые лица из религиозных институтов стали активно использовать социальные сети для тиражирования откровенной лжи и вражды. Они используют видеообращения, где призывают сторонников и верующих к противоправным действиям. Им кажется, что Тбилиси должен требовать от Баку незамедлительных территориальных уступок во избежание тяжелых последствий.

Налицо вакуум и брожение в политической системе страны, если священнослужители заведомо толкают сограждан на провокации, вынося в повестку вопрос «об азербайджанской оккупации грузинской территории». До сих пор никто применительно к подлинным хозяевам территории, на которой расположен исторический албанский храм Кешикчидаг, не использовал понятие «оккупант». Грузинские священнослужители стали первыми. Не странно ли это?

Если на провокативный абсурд отважились религиозные деятели, стало быть, или им спущен выгодный подряд, или же кое-кому не терпится повторить печально известный подвиг попа Гапона, чтобы подорвать азербайджано-грузинские отношения.

Если молодые азербайджанские военные не применили оружие против агрессивно настроенной толпы, это вовсе не есть свидетельство беспомощности. Они, наоборот, преподали радикалам урок выдержанности и благородства.

Странно, что тревожную обстановку выворачивают наизнанку, разжигая страсти, наделенные духовным саном люди. Неужели им невдомек, что религиозный фактор в силу специфичности, пожалуй, самый опасный и непредсказуемый, и что не следует увлекаться скользкой затеей там, где нет почвы для межрелигиозной вражды?!

Вообще настрой отдельных церковных деятелей вызывает массу вопросов, если они нахраписто лезут не в свои дела, вороша прошлое и прикрываясь несуществующими основаниями.

Кешикчидаг, как религиозная обитель и памятник албанской культуры, всегда был открыт простым и светлым людям, верующим. Им всегда разрешалось справлять обряд паломничества на азербайджанской территории без излишнего шума и ненужных формальностей. Но когда к процессу прикладываются завзятые авантюристы, призывающие к мести и захватническим целям, происходит самое тревожное из нежелательного. Тут требуются жесткие адекватные действия.

Грузинские националисты и религиозные радикалы в последние дни осознанно идут на провокации, утверждая, будто на территории комплекса гостями являются азербайджанцы, а не грузины. Бесспорно, столь чудовищная постановка и стала первопричиной обострения, и на ней хотят поймать свой шанс всевозможные маргиналы, метящие на мифические высоты. Столь необдуманные и сомнительные ходы не только противоречат духу добрососедства и партнерства, но разрушают платформу доверия, становясь корнем подозрительности.

Впору заострить внимание на бездеятельности грузинских властей, которые откровенно попустительствуют, предоставляя поле опасным авторам и фальшивым исполнителям. От случайных и самозваных лидеров, в первую очередь, должна себя защитить грузинская власть. Она в ответе за своих сограждан и религиозных институтов. Присоединение к процессам и эпатажным действиям преступных элементов вообще угрожает перевести искусственно возникшее обострение в плоскость опасной эскалации.

Инцидент, в ходе которого было отмечено нарушение азербайджанской границы, должно найти осуждение со стороны официального Тбилиси. Ко времени и к месту Баку предлагает обратиться к существующим правовым документам, топографическим картам, утвержденным Bерховным Советом Грузинской ССР еще от 1963 году, которые не потеряли юридическую силу вплоть до распада СССР и после него. Именно они и должны регламентировать положение в комплексе административных границ между двумя странами, пока нет нового документа.

Слово Баку конкретно и здраво, и с ним нужно согласиться, ибо с правовой точки зрения ни о каких спорах и притязаниях речи быть не может. Все что касается несогласованных участков границы, найдет разрешение в рамках продолжающейся делимитационной кампании.

Стороны рано или поздно придут к двустороннему договору о государственной границе, но не плохо бы поторопиться. В Баку подчеркивают, что возникающие в работе двусторонней комиссии частые и длительные перерывы нежелательны. Однако ответственность за сбои падает на грузинскую сторону, которая слишком часто прибегает к ротационной практике.

Возможно, пертурбации осуществляются осознанно. Но даже если кто-то саботирует дело, искусственно создаваемые препятствия не смогут повлиять на суть окончательных решений. Как говорится, матч состоится в любую погоду, и счет в нем предсказуем.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az