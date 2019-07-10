Европе следует вести диалог с Россией «с позиции силы». Об этом кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в Европарламенте в среду, 10 июля. По ее словам, «Кремль не прощает слабостей». Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за «европейскую армию», а за «армию европейцев». По словам немецкого министра обороны, решения об «опасных операциях» требуется принимать на национальном уровне, пишет «Немецкая волна».

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу. Среди прочего, ЕС следует бороться с «жестокой системой» контрабанды людей, отметила министр. По ее словам, планы по расширению численности персонала европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч человек следует реализовать не к 2027 году, а «гораздо раньше».

Minval.az