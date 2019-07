Видеосервис Netflix представил первые промоматериалы к сериалу «Ведьмак» по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Премьера сериала запланирована на декабрь 2019 года.

#TheWitcher is set to premiere this fall on Netflix! pic.twitter.com/nmp2w01J4f

На кадрах фанаты могут увидеть образ главного героя — ведьмака Геральта в исполнении Генри Кавилла, известного ролью Супермена. Также Netflix представил первые кадры Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифер (Аня Чалотра).

В Twitter Netflix также размещен постер с фотографией Кавилла, названием сериала и словами: «Самые страшные чудовища те, которых мы создаем сами», передает «Газета.ру».

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK

