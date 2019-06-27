Как в Баку должны отреагировать на действия посла РФ в Армении?

Дипломат — профессия особая. Сотрудникам посольств, консульств и внешнеполитических ведомств по штату положено быть вежливыми, вдумчивыми, просчитывать последствия собственных шагов и обходить острые углы. Прилагательное «дипломатичный» во многих языках мира тоже появилось не зря. Ляпсусы, конечно, случаются и здесь. Вот, к примеру, года два назад российские дипломаты на посольском BMW, изрядно «приняв на грудь», снесли четыре цветочные тумбы и пять автомобилей в центре Берлина. Еще раньше, в 2003 году,первый секретарь посольства России и руководитель российской разведывательной сети в Эстонии Николай Щербаков за рулем посольского автомобиля сначала зацепил одну из машин прямо у здания посольства, затем на выезде из Старого Города на полном ходу врезался в дерево, попытался удрать, но автомобиль безнадежно застрял на бордюре. Когда же на место происшествия прибыла полиция и съемочная группа полицейской телепередачи «Рапорт», дипломат послал полицейского по-русски и в финале шоу публично справил малую нужду, не реагируя на присутствие телеоператора.

Только вот одно дело — истории из разряда «дипломаты тоже люди». И совсем другое — откровенные провокации и демонстративное неуважение к основным нормам международного права и признанным границам. Что российская дипломатия регулярно демонстрирует в отношении не только Украины и Грузии, но и Азербайджана.

В декабре 2016 года терпит крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, направляющийся в Сирию, на российскую базу «Хмеймим». Погибли все находившиеся на его борту, включая артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и «доктора Лизу» — Елизавету Глинку, о благотворительных проектах которой росСМИ рассказывали взахлеб. А затем на сайте посольства РФ в Армении появился слезливый рассказ о том, как «доктор Лиза» «спасала жизни в Карабахе».

Намеренно оставим за скобками вопрос, как следует относиться к благотворительности исключительно с одной стороны линии фронта, да еще со стороны оккупанта и агрессора. Вопрос в другом: почему о благотворительности «доктора Лизы» в Карабахе рассказывало посольство РФ в Армении? Там не в курсе, что Карабах — это территория Азербайджана, а значит, посольство РФ в Армении за нее не отвечает? Для сравнения: посольства и консульства цивилизованных стран официально предупреждают своих граждан, что в Нагорном Карабахе они не получат никакой консульской поддержки. Но российские дипломаты проявить уважение к границам Азербайджана посчитали излишним. И это не единственный прецедент. Чуть больше года спустя, 16 апреля 2017 года, в московском ресторане «Сафиса» отмечает свой юбилей Ара Абрамян, глава «Союза армян России». На праздник прибыли и гости из-за рубежа, в том числе солидная депутация из Еревана и именующий себя «президентом Нагорного Карабаха» Бако Саакян. А еще действо посетили министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Которых ничуть не остановило, что им придется сидеть за одним столом с Бако Саакяном. Не увидела в этом ничего предосудительного и российская служба протокола, которой, в числе прочего, по штату положено следить, где главе МИДа и пресс-секретарю президента появиться можно, а где лучше «не светиться». Совсем недавно, в начале марта, в Москве проходит заседание «Лазаревского клуба», где присутствует советник президента РФ Сергей Глазьев и…Левон Григорян, именующий себя «министром экономики Нагорного Карабаха».

И вот теперь — новая возмутительная провокация. В начале мая в оккупированном Ханкенди состоялся провокационный форум «Стратегический союз Армения — Карабах», устроители которого вознамерились реанимировать лозунги «миацума». А теперь посол РФ в Армении Сергей Копыркин встретился с представителями оргкомитета этого провокационного балагана — Арменом Рустамяном, Давидом Шахназаряном и Гегамом Назряном и обсудил с ними детали переговоров по Карабаху. А активисты «миацума 2.0» передали ему декларацию форума на русском языке.

Можно, конечно, придумать вполне дипломатическую «отмазку»: дескать, послу по штату положено встречаться с представителями местных политических сил, и это еще не означает полного согласия с их позицией. Только вот трудно представить себе, скажем, представителей «Хезболлах» на беседе с послом США в Ливане. И самое главное, с учетом послужного списка РФ такое объяснение «не звучит», «не катит» и, пардон, «не хляет». Сергей Копыркин в Армении ведет себя не просто как посол влиятельной державы — он прямо-таки примеряет на себя амплуа «второго секретаря ЦК», того самого «генерал-губернатора», обязательно славянской национальности и обязательно присланного из Москвы. Как напомнил в своем Фейсбуке российский журналист Аркадий Дубнов, накануне третьего по счету ареста Роберта Кочаряна Копыркин встретился с генпрокурором Армении Артуром Давтяном. Тема Кочаряна в официальном сообщении о встрече не обозначена, но, без сомнения, обсуждалась. Тем более что совсем недавно российский посол встречался с Кочаряном, а затем его вызывали в МИД, где беседовали на тему «невмешательства во внутренние дела Армении». К тому же живой интерес к судьбе Кочаряна проявляет и сам Путин. «Естественно, что многие в Армении воспринимают такое внимание Москвы к судебному кейсу Кочаряну, как попытку оказать давление на армянское правосудие. Спорить с такой оценкой было бы трудно» — замечает Дубнов. И если теперь, добавим от себя, Копыркин встречается с членами оргкомитета «реанимации миацума», под определение «мы хотим быть в курсе» это уже точно не подходит. И как минимум заставляет задать вопрос: надо ли так понимать, что теперь РФ на внутриполитическом поле в Армении будет оказывать поддержку и им? И что посол РФ принял от этих активистов «отчет о проделанной работе», то бишь провокационном балагане в оккупированном Ханкенди? По совести говоря, поддержка «миацума» со стороны Кремля существовала всегда, но чтобы так открыто и беспардонно…

И самое главное, принимал Копыркин «активистов миацума 2.0» сразу после того, как азербайджанские делегаты в ПАСЕ проголосовали за восстановление прав российской делегации.

Намеренно вынесем за скобки подробный «разбор», почему азербайджанская делегация поступила именно так, зачем на фоне голосования в поддержку Грузии и Украины в ООН и на других «площадках» в ПАСЕ было сделано исключение и т.д. Сосредоточимся на том, что, во-первых, голосование это было как минимум спорным и неоднозначным. А во-вторых, одним из его немногих «плюсов», по идее, должно было стать укрепление отношений Баку и Москвы.

Но если на голосование Азербайджана в ПАСЕ в собственную поддержку Москва ответила встречей Копыркина со сторонниками аннексии Арменией части территории Азербайджана… то такое российское «спасибо» с армянским акцентом требует объяснения. Что это — просто личный «ляп» Копыркина? Очередное проявление проармянского крена и непрофессионализма МИД России, где могли, к примеру, «продвигать» на должность посла РФ в Баку Зуева, состоявшего в родстве с главой МИД Армении Налбандяном? Или голосование в ПАСЕ так воодушевило Москву, что там решили, что и на азербайджанские границы можно не обращать внимания? И самое главное, открытый выпад посла РФ в Армении против территориальной целостности Азербайджана — это явно не тот шаг, который наша страна может позволить себе оставить без должного ответа. Просто потому, что территориальная целостность и нерушимость границ — не тот вопрос, где Азербайджан может позволить себе «отмолчаться» и «не обострять».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az