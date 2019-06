Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что диалог с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке будет «хорошим».

«У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело», – ответил политик на вопрос журналиста CNN Сары Вествуд о том, попросит ли он российского коллегу «не вмешиваться в выборы в 2020 году».

Here’s Trump telling @sarahcwestwood that his conversations with Putin are «none of your business» pic.twitter.com/yri2cm2r6S

— Dave Brown (@dave_brown24) 26 июня 2019 г.