Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter в предвзятости и создании препятствий для подписчиков, которые хотят стать читателями его микроблога.

«То, что они делают со мной в Twitter, просто невероятно. У меня миллионы подписчиков, но должен вам сказать, что из-за Twitter людям очень сложно присоединиться ко мне, из-за них мне становится намного сложнее донести свою мысль», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос, насколько он обеспокоен тем, что компании, работающие в сфере технологии, «цензурируют» республиканцев.

«Эти люди — абсолютно предвзятые демократы», — добавил американский лидер.

По его словам, несколько месяцев назад число его подписчиков в Twitter росло на несколько сотен тысяч «каждые несколько дней», но «потом это прекратилось». Трамп отметил, что по-прежнему к числу его читателей присоединяется много людей, но это не идет ни в какое сравнение с прежними числами.

Ранее Трамп уже обвинял администрацию Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. Twitter после критики со стороны президента США объяснил уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов.

Democrats want Open Borders, which equals violent crime, drugs and human trafficking. They also want very high taxes, like 90%. Republicans want what’s good for America — the exact opposite!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019