Депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза назвал всех русских ублюдками. Скандальная реплика прозвучала в прямом эфире на пропагандистском канале «Россия-1».

Береза сделал заявление по дороге в зал Парламентской ассамблеи перед собравшимися в коридоре российскими пропагандистами.

«All Russians are bastards. All Russian government are bastards (пер. С англ. «Все русские ублюдки. Всё русское правительство — ублюдки» — прим. ред)», — заявил Береза.

Minval.az