Голливудский актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, в котором обвинил президента США Дональда Трампа в сговоре с Москвой. Об этом сообщает Now This в Twitter.

Также в ролике снялись актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг и другие знаменитости.

На кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году, в ходе американских выборов президента, Россия атаковала демократию США.

В то же время другие участники ролика утверждают, что Россия провела массивную тайную операцию, чтобы помочь Трампу возглавить государство.

Герои ролика назвали итоги доклада спецпрокурора Роберта Мюллера пропагандой.

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