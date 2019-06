Голливудский актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, в котором обвинил президента США Дональда Трампа в сговоре с Москвой. Об этом сообщает Now This в Twitter.

Также в ролике снялись актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг и другие знаменитости.

На кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году, в ходе американских выборов президента, Россия атаковала демократию США.

Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK

— NowThis (@nowthisnews) 21 июня 2019 г.