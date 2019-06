Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова, отбывающая наказание в колонии, обратилась к президенту Узбекистана с просьбой проявить гуманизм. Она рассказывает о своем плохом самочувствии и обещает на претендовать на $686 млн, хранящихся на ее счетах в зарубежных банках.

Обращение Каримовой в сторис инстаграма опубликовала ее дочь Иман Каримова, пишет «Настоящее время».

Каримова сообщает об изъятых у нее средствах: «Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере $1,2 млрд долларов США».

А также пишет, что на счетах у нее есть еще деньги, на которые она обещает не претендовать: «Мои адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 000 000 и $555 000 000″.

«В настоящее время меня беспокоит мое состояние здоровья и настоятельная необходимость проведения двух операций, что заставляет меня обратиться к Президенту», – объясняет Каримова.

Ее швейцарский адвокат Грегуар Манже в твиттере написал, что состояние здоровья его клиентки ухудшилось, и ей не оказывают медицинской помощи.

#Karimova #Uzbekistan Back from Zangiota. Client in bad shape. High blood pressure. Leg fully bandaged. No medical treatments. Fainted many times. Basic question to this government : Zangiota, why + until when? Stop this arbitrary detention.

— Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 17 июня 2019 г.