Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор поблагодарил Паролина «за его последовательную позицию в противодействии глобальной ядерной угрозе». По мнению Кантора, позиция Ватикана «может стимулировать мировых лидеров к возобновлению конструктивного диалога», а «беспрецедентный интеллектуальный потенциал» участников форума поможет сделать прорыв в этой сфере.

Люксембургский форум, возглавляемый известным бизнесменом, филантропом и общественным деятелем Вячеславом Кантором, — одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Существует с 2007 года.