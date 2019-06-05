Ведущие мировые эксперты в сфере ядерной безопасности встретились в Риме с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, который заявил о необходимости максимально ограничить ядерные арсеналы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Люксембургского форума.
Встреча прошла на фоне глубочайшего кризиса в сфере международных отношений: сначала крах потерпел Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), затем такая же опасность нависла над соглашением СНВ-3. С 2021 года мир может остаться без договоров, ограничивающих арсеналы двух крупнейших ядерных держав — России и США.
По словам кардинала, Святой престол выступает за «максимальное ограничение и снижение риска использования (ядерного оружия)», а также стремится «к развитию многостороннего диалога с целью предотвращения угрозы ядерной катастрофы».
Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор поблагодарил Паролина «за его последовательную позицию в противодействии глобальной ядерной угрозе». По мнению Кантора, позиция Ватикана «может стимулировать мировых лидеров к возобновлению конструктивного диалога», а «беспрецедентный интеллектуальный потенциал» участников форума поможет сделать прорыв в этой сфере.
Люксембургский форум, возглавляемый известным бизнесменом, филантропом и общественным деятелем Вячеславом Кантором, — одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Существует с 2007 года.