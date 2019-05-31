На итальянском острове Сицилия «проснулся» вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.
See Mount #Etna volcano spews lava and ash into the sky#Etna#Italypic.twitter.com/jRtyaZMtBh
— The fourth kind (@the4thkindanon) 31 мая 2019 г.
Как отмечает издание, около трёх часов ночи по местному времени у основания юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовалось сразу две эффузивные трещины, которые и стали причиной лавовых потоков. Сейсмическая активность начала расти ещё 30 мая, она достигла пика около полуночи и снизилась в последующие часы.
Eruption of Mount Etna, Sicily, Italy.
May 30, 2019
🎥 Biagio Ragonese#etna #eruption #volcano #mountetna @spann @JimCantore pic.twitter.com/zTHLWWAnl2
— Buitengebieden (@buitengebieden_) 31 мая 2019 г.
Вулканологи утверждают, что для жителей близлежащего древнего портового города Катания, расположенного на восточном побережье острова Сицилия у подножия действующего вулкана, стихийное бедствие существенной угрозы не представляет.
Today my Etna got noisy❤❤🌋#Etna Sub-terminal eruption 30/05/2019 pic.twitter.com/EMph70zpaA
— ➰matteopalumbus➰ (@matteo9955) 30 мая 2019 г.
— Все явления не представляют опасности для населённых пунктов и людей, так как ограничены вершиной вулкана. Однако поток туристов в этом районе должен быть на время приостановлен для их безопасности, — заявил директор Национального института геофизики и вулканологии Катании (INGV) Эудженио Привитера.