На итальянском острове Сицилия «проснулся» вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

See Mount #Etna volcano spews lava and ash into the sky#Etna#Italypic.twitter.com/jRtyaZMtBh

— The fourth kind (@the4thkindanon) 31 мая 2019 г.