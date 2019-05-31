На итальянском острове Сицилия «проснулся» вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

Как отмечает издание, около трёх часов ночи по местному времени у основания юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовалось сразу две эффузивные трещины, которые и стали причиной лавовых потоков. Сейсмическая активность начала расти ещё 30 мая, она достигла пика около полуночи и снизилась в последующие часы.

Вулканологи утверждают, что для жителей близлежащего древнего портового города Катания, расположенного на восточном побережье острова Сицилия у подножия действующего вулкана, стихийное бедствие существенной угрозы не представляет.

— Все явления не представляют опасности для населённых пунктов и людей, так как ограничены вершиной вулкана. Однако поток туристов в этом районе должен быть на время приостановлен для их безопасности, — заявил директор Национального института геофизики и вулканологии Катании (INGV) Эудженио Привитера.

Minval.az