Ведущим шоу на одном из каналов «Би-би-си» стал анимированный президент России Владимир Путин. В заявлении пресс-центра говорится, что уже готовы два пилотных эпизода с участием главы государства, передает Лента.ру.

Передача получила название «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin). В формате ток-шоу анимированный Путин будет не только общаться с реальными гостями, но и ходить по студии и сидеть за столом. При этом во время съемок будут присутствовать зрители, как и на других подобных передачах.

Первыми гостями передачи станут Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell), пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра и правительства страны, и журналистка Джун Сарпонг (June Sarpong). Текст для анимационного Путина пишет актер Нэтт Тапли (Natt Tapley). Он же озвучил персонажа в ток-шоу.

🥋🇷🇺 Britain’s newest chat show host — please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB

— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.