В Армении — новая волна «бряцания языком» и угрожающих заявлений в адрес Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в военном пантеоне «Ераблур» решил пообщаться с журналистами. И заявил: «Переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта должен быть продолжен, но пока проблема не решена, мы как государство и народ должны быть готовы к любому развитию событий». То есть к войне. Затем решил прокомментировать недавнее провокационное заявление министра обороны Давида Тонояна. Напомним: несколькими днями ранее министр обороны Армении на встрече с представителями армянской общины США громогласно заявил: «Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное «новая война за новые территории»». Потом добавил: «Мы выйдем из этой окопной ситуации, постоянного оборонного состояния. Мы увеличим число тех подразделений, которые могут перенести военные действия на территорию противника». Вскоре уже в интервью «Голосу Америки» подтвердил: «Всё, что я говорил, говорил в качестве министра обороны. Вновь повторяю, говорить с Арменией, армянским народом, вооруженными силами и министром обороны с позиции силы как минимум неприемлемо. Общество также должно принять это».

И вот теперь уже Никол Пашинян назидательным тоном изрекает: «Если бы Тоноян сказал нечто другое, то я бы его освободил от должности министра обороны. Что он сказал – он сказал, что если будет война, то мы будем стремиться победить в этой войне». И вообще, по версии Пашиняна, «заявление министра никоим образом не бросает тень на процесс урегулирования».

Можно, конечно, порассуждать об интригах в ереванских кабинетах и отметить, что у Никола Пашиняна, возможно, просто не оставалось другого выхода. Публично дезавуировать Давида Тонояна он позволить себе не мог, признаться, что Тоноян вышел за рамки своих полномочий, не мог тоже, так что оставалось только его публично поддержать. Можно и добавить, что в политическое долголетие Пашиняна ереванский бомонд верит уже не очень, и кое-кто начинает свою игру и свой «пиар». Эти выкладки, без сомнения, имеют право на существование. Но, во-первых, пусть с внутриполитическими перипетиями разбираются сами граждане Армении. Во-вторых, все эти рассуждения имеют солидную примесь конспирологии и допуска. А в-третьих, и «в-главных», попытки искать причину в ереванских властных интригах не отменяют — и не должны заслонять! — главного: власти Армении вновь выступают с угрозами в адрес Азербайджана и обещают новые территориальные захваты. Причем делает это уже не только министр обороны, но и премьер-министр. То есть речь идет о позиции, а не о чьем-то неосторожном заявлении.

Наконец, все происходит после переговоров в Вене. Понятно, что международная дипломатическая бюрократия может убаюкивать себя рассуждениями: мол, эта встреча подтвердила, что стороны намерены урегулировать конфликт путем диалога, да, в Ереване выступают с жесткими заявлениями, но это все не более чем риторика для внутреннего потребления, и т.д. и т.п. Но на деле все куда серьезнее и опаснее.

В самом деле, встреча в Вене обозначила очередной внешнеполитический провал Армении. Сам факт продолжения диалога в прежнем формате, без участия в переговорах представителей ханкендинского оккупационного режима — уже тяжелейшее поражение для Пашиняна. Плюс ко всему самое страшное для него еще впереди: на переговорах обсуждается вопрос вывода войск из захваченных азербайджанских земель. В Ереване еще могли лелеять надежду, что после срыва посреднической миссии Джона Болтона урегулирование пойдет под российской «модерацией» и по принципу, который излагал еще несколько лет назад Дмитрий Медведев: в регионе не надо ничего менять, главное, чтобы не стреляли, вот пусть пройдут два, три, а еще лучше — четыре поколения, а там посмотрим, или вообще с присутствием российских миротворцев. Но «дипломатической монополии» дальше ереванских грез у Москвы не получилось, нашумевший «план Лаврова» не сработал. А Минская группа тоже выступает с такими заявлениями, которые вгоняют Ереван в нешуточную панику. Так что для Армении самое время «переворачивать доску».

Только вот задумались ли в Ереване, скажем так, о степени риска для себя в той «игре на обострение», которую ведут в регионе?

Свой нынешний сеанс бряцания языком в Армении устроили как раз в годовщину апрельских боев 2016 года, которые, напомним, закончились для Армении ой как невесело. Перед этим Давид Тоноян, тогда замминистра обороны, тоже грозил Азербайджану новыми территориальными захватами. А нынешний советник Никола Пашиняна Аршак Карапетян, в те годы начальник разведуправления минобороны Армении, занимался анализом разведданных и хорошо знал, что надлежит говорить начальству, чтобы не распрощаться с креслом. В Ереване пребывали в полной уверенности, что могут не обращать внимания ни на рост азербайджанского военного бюджета, ни на закупки нового оружия. Здесь с упоением рассуждали об «уникальном боевом духе» и вообще чувствовали себя победителями. Только вот похмелье оказалось горьким. И сегодня еще по горячим следам нынешних заявлений Тонояна МИД Азербайджана напомнил: «Вооруженные Силы Азербайджанской Республики находятся в числе наиболее сильных армий мира и способны в кратчайшие сроки освободить оккупированные территории Азербайджана на основе соответствующих положений международного права по обеспечению самообороны». В переводе: если в Армении решили повоевать, то пусть задумаются о последствиях.

Но вот в чем дело. Никол Пашинян устроил свой фестиваль угроз в аккурат после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным — по «горячим» итогам все тех же венских переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. А вот у России предостаточно поводов и мотивов для «игры на обострение» против Азербайджана. Участие нашей страны в учениях НАТО в Грузии, невзирая на раздражение и окрики из Москвы — пример показательный, но далеко не единственный. Куда больше пищи для размышлений дает нашумевшее поздравление президента США Дональда Трампа в адрес властей Туркменистана, где глава Белого дома призвал Ашхабад начать транспортировку своего газа через Азербайджан — в обход России. Азербайджанский проект «Южного газового коридора» и так ломает России монополию на газовом рынке юга Европы, а если теперь к ЮГК присоединится еще и Туркменистан — это для России уж точно не «сценарий мечты». Попыток сорвать все эти весьма невыгодные тренды со стороны Кремля следовало бы ожидать. А уж если предоставляется возможность сделать это руками и от имени своего форпоста…Словом, отчитавшись о венских переговорах перед Путиным, Пашинян послушно устраивает «фестиваль угроз», и вряд ли это просто милое совпадение.

Только вот в чем дело. В 2016 году в Ереване точно так же надеялись на заступничество Москвы. Но в первопрестольной почему-то не стали отвоевывать для Армении очищенные от оккупантов территории. Сегодня баланс сил сместился в пользу Азербайджана еще заметнее, положение России на мировой арене стало еще хуже, а значит, «свободы рук» у нее еще меньше, внимание мирового сообщества к Азербайджану тоже возросло. И все это, подберем самый мягкий эпитет, плюсует риски для Армении. Впрочем, не исключено, что Пашинян и сам это понимает. Но…один только этот телефонный звонок — уже весомый повод задуматься о степени самостоятельности и Армении как государства, и Пашиняна как политика. И уж тем более —о реальном политическом весе его вроде бы прозападных заявлений на пике ереванской уличной революции. Возможно, под барабаны и митинговое «дымб-дымб-ху» Никол Воваевич и видел себя главой правительства независимого государства. Но теперь, оказавшись в вожделенном кресле, не может не понимать, что он хоть и именуется «премьер-министром», но в реальности представляет собой не более чем начальника КЭЧ военного городка при 102-й российской базе. А значит, вести политику ему придется по принципу «в Москве решили — в Ереване исполнили». Со всеми прогнозируемыми последствиями для Армении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az