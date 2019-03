Руководитель пресс-службы госдепартамента США Хизер Науэрт покинула свой пост. Теперь она член совета по иностранным стипендиям.

Ее уже поблагодарили за отличную работу непосредственный начальник Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Прощание происходило в Twitter.

«Служить Америке было привилегией и наивысшей честью. Я всегда буду благодарна вам, мои коллеги в госдепартаменте, за ваш профессионализм и патриотизм», — заявила Науэрт, передает телеканал «360».

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео, непосредственный начальник Науэрт, рассыпался в благодарностях в адрес вчерашней подчиненной. По его словам, на своем посту бывший пресс-секретарь продемонстрировала «непревзойденный профессионализм».

Отметил работу представителя Госдепа и президент США Дональд Трамп. И тоже в Twitter, как это принято у вежливых американских чиновников. «Отличная работа!» — отметил глава государства.

Serving America has been a privilege and the highest honor. I’ll always be grateful to you, my @statedept colleagues, for your professionalism & patriotism. Thrilled to join the @FulbrightPrgrm board. Thank you @potus @SecPompeo @statedept pic.twitter.com/HNFd7uVYxl

— Heather Nauert (@statedeptspox) March 30, 2019