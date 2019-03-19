Анкара не должна оправдываться перед Вашингтоном в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Об этом заявил РИА Новости советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай.

«Мы всегда действуем в рамках союзнических отношений и не создаем проблем своим союзникам в сфере безопасности. Напротив, это США создают такие проблемы. Они сотрудничают с террористами, которые нам угрожают. Если кому и нужно оправдываться, то не нам, а США», — сказал Актай.

По его словам, Турция никогда не стремилась к кризису в отношениях с какой-либо страной. «Это относится и к США, которые являются нашими союзниками и партнерами. Как мы уважаем их, так и с их стороны ждем того же. О необходимости покупки ЗРК мы говорили с самого начала, об этом знает и НАТО, которая признавала наше право на защиту. Турция хотела приобрести ЗРК Patriot, но США не ответили на это положительно. Это показатель их плохих намерений по отношению к Турции, мы не обязаны пассивно наблюдать за этим», — продолжил собеседник агентства.

По его словам, после того, как США промедлили с продажей Турции ЗРК Patriot, она была вынуждена обратиться к альтернативным вариантам – предложениям Китая, Франции, РФ.

«Наиболее оптимальным и выгодным оказалось для нас предложение по С-400, особенно с точки зрения совместного производства и развития наших собственных технологий. Если США возражают против этого, то пусть представят приемлемое предложение», — добавил Актай.

Minval.az