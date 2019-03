Полиция Болгарии показала всему миру, как не стоит останавливать митингующих граждан. Чтобы усмирить демонстрантов в Софии, они распылили слезоточивый газ. Но из-за сильного ветра пострадали от него сами.

Случай произошел 16 марта. Как сообщил телеканал «360», несколько десятков несогласных с политикой правительства пришли к зданию Народного собрания Болгарии. Они взяли с собой плакаты и флаги. Участники акции заблокировали дорогу, а потом пытались прорваться к зданию правительства.

Стражи порядка применили к несогласным газ из перцового баллончика. Однако не учли погодных условий. На улице дул ветер, и большая часть газа попала не на участников акции, а на самих полицейских.

Этот момент снял один из болгарских телеканалов. Позже один из жителей Софии, Яаспер Неве выложил видео в Сеть.

При этом Неве подчеркнул, что Болгария является мирной страной и митинги там редко переходят в противостояние. По его мнению, происшествие с газом произошло как раз из-за неопытности полицейских в таких вопросах.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn’t take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG

— Jasper Neve (@JasperNeve) 17 марта 2019 г.