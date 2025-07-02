Председатель комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что «какие-то силы в Европе, в том числе на Кавказе» стремятся испортить отношения между Россией и Азербайджаном. По его словам, они «торпедируют всё хорошее», что было достигнуто между Москвой и Баку.

Кто именно эти загадочные подрывники – сенатор не уточнил, но уверенно добавил, что к ним примкнул и «подмастерье провокаций» Владимир Зеленский.

Карасин призвал не поддаваться на «провокации», не сеять ненависть и «разобраться во всей этой ситуации в конструктивном ключе». Видимо, в Совфеде до сих пор считают, что главная угроза отношениям с Баку – это Европа, а не странные задержания и убийства азербайджанцев в Екатеринбурге.