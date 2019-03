Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор, вынесенный бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту.

По словам американского лидера, это разбирательство подтвердило, что «не было никакого сговора с Россией». Об этом он написал в Тwitter.

Он также подчеркнул, что охота на ведьм в США продолжается.

«Это так плохо для нашей страны!», — заключил Трамп.

Both the Judge and the lawyer in the Paul Manafort case stated loudly and for the world to hear that there was NO COLLUSION with Russia. But the Witch Hunt Hoax continues as you now add these statements to House & Senate Intelligence & Senator Burr. So bad for our Country!

