Азербайджан с населением почти 10 миллионов человек, согласно подсчетам на душу населения, является страной с наибольшим количеством вынужденных переселенцев и беженцев.

Об этом во вторник во время выступления на 40-й сессии Совета по правам человека ООН сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает МИД Азербайджана.

Министр подчеркнул, что продолжающийся между Арменией и Азербайджаном вооруженный конфликт все еще остается основной угрозой международной и региональной безопасности.

«Сегодня Азербайджан проводит 27-ю годовщину одной из жестоких страниц этого конфликта – Ходжалинского геноцида, совершенного армянами, во время которого в 1992 году армянские вооруженные силы убили 613 жителей небольшого города Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, включая 106 женщин, 63 детей и 70 стариков. В результате политической агрессии соседней Армении с 1992 года оккупировано 20 процентов территории Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев, подвергнувшихся этнической чистке, были насильственно изгнаны из родных земель и остаются вынужденными переселенцами. Армения, игнорируя резолюции № 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, и соответствующие документы многих других международных организаций, продолжает оккупацию территорий Азербайджана. Именно в этом контексте я призываю Совет по правам человека ООН, его мандатариев и Верховного комиссара ООН по правам человека принять эффективные меры и продемонстрировать принципиальную позицию для обеспечения прав и свобод азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, права которых нарушаются вот уже на протяжении более 20 лет», — сказал Мамедъяров.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан верит в важность многосторонних инситутов для поощрения и защиты прав человека во всем мире. По этой причине Азербайджан придает большое значение Совету по правам человека ООН, отвечающему за поощрение и защиту всех прав человека посредством сострудничества и реального диалога.

Министр сказал, что в период, когда на глобальном уровне выросло число призывов связи с правами человека, фактов насильственное изгнания миллионов людей, других форм дискриминации, Офис Верховного комиссара по правам человека, который несет главную ответственность за поощрение и защиту всех прав человека, играет еще более важную роль.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан, будучи наблюдателем в Совете по правам человека внесет активный вклад в его деятельность.

«Во время 37-ой сессии Совета Азербайджан вместе с Грузией, Кенией, Таиландом и Турцией выдвинул проект резолюции по поощрению целей устойчивого развития и прав человека путем предоставления прозрачных и эффективных общественных услуг, соавторами которого являлись 92 государства, и который был принят Советом. В этом году Азербайджан вместе с Офисом Верховного комиссара по правам человека проведет очередную международную конференцию, где страны с эффективной моделью общественных услуг, поощряемых в вышеуказанной резолюции, смогут поделиться с другими странами-членами самым лучшим опытом», — отметил министр.

По его словам, правительство Азербайджана продолжает осуществлять широкомасштабные программы, чтобы граждане страны могли в полной мере воспользоваться всеми правами человека и фундаментальными свободами.

«В этой связи, хотелось бы подчеркнуть недавнее принятие Государственной программы по развитию юстиции на 2019-2023 годы, нацеленной на проведение дополнительных законодательных и структурных мероприятий для еще большего совершенствования деятельности системы юстиции. Особо хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджан полностью привержен исполнению повестки дня на 2030 год по устойчивому развитию, охватывающей все права человека, включая экономические, гражданские, культурные, политические, социальные права и право на развитие. Азербайджан в конце этого года представит второй добровольный национальный отчет по исполнению целей устойчивого развития», — добавил Мамедъяров.

Министр напомнил, что в октябре этого года Азербайджан примет 18-ый саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения, в котором он будет председательствовать.

«Верим, что председательство Азербайджана в 2020 году придаст импульс продвижению фундаментальных принципов Движения, 65-ая годовщина которого будет отмечаться во многих платформах ООН, включая Совет по правам человека. Пользуясь случаем, еще раз подтверждаю приверженность моей страны усилиям Движения неприсоединения», — добавил Мамедъяров.

Minval.az