Удастся ли президенту Грузии преодолеть «похолодание» в отношениях с Азербайджаном?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается в Азербайджан. Ее визит намечен уже на 27 февраля. В программе — ряд встреч с официальными лицами страны, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Как подчеркнули в посольстве Грузии в Азербайджане, это первый региональный визит Саломе Зурабишвили.

После вступления в должность госпожа Зурабишвили уже совершила турне по странам Европы, провела переговоры в штаб-квартире НАТО, побывала в Берлине и Париже. Сторонники поторопились объявить ее поездку «триумфальной». Эксперты, впрочем, уверены: на европейском направлении «режим наибольшего благоприятствования» обеспечил Грузии Михаил Саакашвили, так что «мечтателям» достаточно просто не испортить самим себе обедню. К тому же госпоже Зурабишвили, родившейся во Франции и проработавшей солидный срок во французском МИДе, действительно несложно говорить с европейскими политиками на одном языке и срывать аплодисменты аудитории. Особенно если старательно уходить от вопроса, привезла ли она из этого турне что-то более осязаемое, чем благожелательные заявления в поддержку.

Иное дело — визит в Азербайджан. С одной стороны, здесь за прошедшие годы тоже наработан солидный фундамент. Баку и Тбилиси успешно сотрудничают во многих сферах. По территории Грузии проходят экспортные азербайджанские трубопроводы, она участник проекта Южного газового коридора, через Грузию идет и железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан — ведущий инвестор в грузинскую экономику. Перечислять можно долго. Но при этом в Баку госпоже Зурабишвили предстоит действительно непростая и достаточно деликатная миссия. Точнее, этакая «работа над ошибками». Президент Грузии прибывает в Азербайджан на фоне заметного «похолодания» между Баку и Тбилиси. 20 января в одном из сел Джавахети был открыт бюст Михаила Авагяна — армянского боевика, соучастника Ходжалинского геноцида. Причем происходило все торжественно, в присутствии мэра Ахалкалаки, депутатов парламента Грузии и посла Армении в этой стране. В Азербайджане возмутились, в МИД вызвали посла Грузии, которому заявили официальный протест, но внятной реакции от Тбилиси так и не последовало. Добавило «холода» и недавнее заявление министра энергетики Грузии Кобулия, по словам которого, Грузия может вновь вернуться к закупкам российского газа и вообще намерена «диверсифицировать» поставки. Наиболее проницательные наблюдатели вспоминают и скандал, разразившийся еще в ходе предвыборной кампании госпожи Зурабишвили. В городе Ниноцминда в Джавахетии она, напомним, решила в очередной раз «пройтись» по адресу Саакашвили и сделать реверанс местным жителям — этническим армянам. И заявила: «Один президент, который является моим оппонентом, предоставил гражданство очень многим туркам, однако вам не дал гражданство». Эксперты и журналисты, включая Minval.az, напомнили: «турки, которым Саакашвили предоставлял гражданство» — это турки-месхетинцы, депонированные из Грузии в 1944 году. Армяне, которым гражданство не дали — те, кто поспешил, живя в Грузии, получить армянский паспорт, и был совершенно не готов, что теперь не получит грузинского. Столь откровенный антитурецкий «месседж» возмутил в Грузии многих, и не только из числа этнических азербайджанцев. В результате победы в первом туре у госпожи Зурабишвили не получилось. Многие эксперты уверены, что с открытием бюста Авагяна в Ахалкалаки сработал именно заложенный в Ниноцминде «динамит». Во-первых, реверансы Зурабишвили армянские националисты в Джавахети восприняли как «карт-бланш». А во-вторых, «дотягивать голоса» во втором туре пришлось при помощи местных «авторитетов», которые тоже почувствовали вкус вседозволенности. Правительство «Грузинской мечты» не решалось ссориться с «региональными авторитетами», и в результате получило если и не полномасштабный кризис, то во всяком случае нешуточные «сложности» на важнейшем для страны внешнеполитическом направлении.

Так что теперь перед госпожой Зурабишвили стоит действительно сложная задача. Ее визит в Азербайджан состоится на не самом благоприятном для «Мечты» фоне. Неприятности посыпались как из рога изобилия. «Грузинская мечта» уже лишилась конституционного большинства в парламенте, причем покинула фракцию депутат Эка Беселия — одна из основательниц «Мечты». Еще тревожнее, что парламент Грузии проголосовал против резолюции, где правительство Саакашвили объявлялось «преступным режимом». Справедливости ради, предложили ее не «мечтатели», а оппозиционный альянс «Патриоты Грузии», но симптом по меньшей мере показательный.

Но самое главное, в ходе своего визита в Баку госпоже Зурабишвили предстоит не просто «развязывать узелки», «топить лед» и во всех смыслах восстанавливать отношения. Самое главное, от нее потребуется сдать экзамен на государственное мышление. Потому как, кроме узкопартийных интересов «Грузинской мечты», есть еще интересы Грузии как государства. И эти самые интересы требуют укрепления и развития отношений с Азербайджаном и Турцией, а не только заигрываний с «уважаемыми людьми» в Ахалкалаки. Хотелось бы надеяться, что в команде Зурабишвили это понимают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az