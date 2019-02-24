Россия открыта для конструктивного диалога с США, но разговаривать с собой как с учеником, не позволит.

Согласно сообщению ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.

«Они [сторонники жесткой линии в отношениях с Москвой в Вашингтоне] хотят только ухудшения, — отметил он. — Недавно в очередной раз они ввели какие-то «санкции». Или собираются вводить — я уже перестал следить».

При этом, как отметил Лавров, санкции вводятся за одно и то же. «В частности — уже несколько раз — за то, что люди, живущие в Крыму, ужаснувшись той власти, которая пришла в Киеве благодаря поддержке самих США и Евросоюза», и тому, что эта власть давала обещание «искоренять русских в Крыму, проголосовали за воссоединение с Россией».

«Вот за это принимают какие-то санкции «в наказание и назидание», — продолжил министр. — Печально».

Лавров добавил, что Рссиия открыта для конструктивноо диалога, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе в послании Федеральному сoбранию 20 февраля 2019 года. Этот диалог должен основываться на равноправии, взаимной выгоде, а не проходить по принципу «учителя и ученика», отметил Лавров, заключив, что подобным образом нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Россией.

Глава МИД РФ указал, что в вопросе отношений Москвы и Вашингтона мяч сейчас на стороне США. Лавров отметил, что не знает, «насколько этот мяч может лететь», насколько Вашингтон намерен его «перебрасывать» и «долетит ли» он. Россия открыта диалогу, обозначил министр, как только Соединенные Штаты будут готовы к равному разговору и решению вопросов на основе баланса интересов сторон, а не ультиматумов.

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