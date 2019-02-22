Армянские оккупанты устроили очередную провокацию на линии фронта в Карабахе. Как сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны, запущенный армянскими оккупантами «тактический БПЛА «Х-55» был сбит подразделениями ПВО Азербайджана 21 февраля в направлении Агдамского района во время попытки проведения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии». Как отметили в Баку, свою «беспилотную провокацию» Армения устроила как раз во время визита в нашу страну сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В прифронтовой полосе азербайджанская ПВО сбивает и перехватывает армянские беспилотники уже не в первый раз. Причем далеко не всегда это «штатные» армейские БПЛА, пусть и с поправкой на реальный уровень технической оснащенности армянской армии — бывало, что в направлении азербайджанских позиций запускали обычный коммерческий квадрокоптер с подвешенной к нему гранатой. В общем, далеко не Harop, не Orbiter и не Zerbe.

Только вот дело даже не в сравнении БПЛА, стоящих на вооружении армянской и азербайджанской армии. Важно другое: сегодня в роли «беспилотника», летящего под «внешним управлением» прямо под огонь азербайджанской армии, оказалась уже Армения как государство.

Напомним: сопредседатели Минской группы ОБСЕ появились в регионе как раз после того, как с подачи Москвы и руками Армении были по сути сорваны многообещающие переговоры по карабахскому урегулированию на основе «плана Болтона». Есть ли у МГ ОБСЕ реальные шансы возобновить процесс урегулирования, если одна страна-сопредседатель едва ли не в открытую ставит подножку другой, вопрос риторический, а уж на фоне послужного списка Минской группы, где за четверть века переговоров не заметно никаких реальных результатов — тем более. Однако нынешний визит посредников в самой Армении стал еще одним поводом для очередной «информационно-политической» атаки на Пашиняна. По информации ереванской газеты «Паст», Пашинян представил сопредседателям МГ ОБСЕ подробности своей неформальной встречи с президентом Азербайджана в Давосе. После чего добавляет: «На самом деле в Давосе по каким-то тезисам вокруг нагорно-карабахского конфликта Пашинян пришел к некоторому не радикальному, но консенсусу, о котором сопредседатели Минской группы были поставлены в известность сразу после встречи, но согласно протоколу, во время регионального визита об этом уже говорится в официальном пресс-релизе». Причем, по словам источника газеты, «эти соглашения не на шутку воодушевили сопредседателей» — их не на шутку «радует тот факт, что после революции переговорный процесс, находящейся в некоторой степени в состоянии заторможенности, из «ознакомительного» входит в «конструктивное русло»». Да тут еще околоправительственные источники газеты разоткровенничались и добавили, что «премьер-министр Пашинян «приструнил» своих товарищей по команде за серию интервью по «Арцахскому вопросу» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и призвал не давать никаких публичных комментариев по этой теме без его согласия, чтобы избежать «киксов»».

Понятно, что на нынешнем фоне для Никола Воваевича такая «утечка» — все равно что нож в спину и бомба под кресло. Пашинян уверял, что в Давосе обсуждали только «историю урегулирования», но теперь выясняется, что имели место переговоры всерьез, да еще до чего-то удалось даже договориться. При этом в Баку четко заявляют свою позицию и дают понять, что территориальная целостность Азербайджана не является и не будет являться предметом переговоров. Самое страшное, что о выводе армянских войск из захваченных азербайджанских районов, выполнении «карабахских» резолюций СБ ООН и территориальной целостности Азербайджана говорят и американские дипломаты. Из чего в Армении уже делается вывод: договариваться Пашинян мог только о «сдаче территорий».

Более того, сопредседатели в ходе своего визита в регион вряд ли добились ошеломляющего «переговорного прорыва», но вот Никола Воваевича успели не на шутку «подставить». В их нынешней программе, напомним, не было предусмотрено посещение Ханкенди и встречи с Бако Саакяном. По ту сторону линии фронта, конечно, изобрели удобоваримое объяснение: дескать, сейчас посредники приехали в регион, чтобы организовать встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Только вот как теперь быть с уверениями «народного премьера Армении», что он-де не будет вести переговоры «от имени Карабаха»? Получается, что переговоры идут без какого бы то ни было участия в них господина Саакяна, а Пашинян, как бы это повежливее, вводит аудиторию в заблуждение?

Теоретически все это могло бы сойти за попытку разыграть «карабахскую карту» на внутриполитической арене. Только вот за всей этой провокационной возней слишком уж явно угадывается игра Москвы. Той самой Москвы, которая, как об этом практически в открытую заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд, не заинтересована в урегулировании армяно-азербайджанской конфликта. И, добавим от себя, прекрасно понимает, что внутриполитические «перетряски» в Армении — это лучший способ держать конфликт в «рабочем состоянии». А заодно убрать с арены Пашиняна, который то ищет способ договориться с Азербайджаном по инициативе Болтона, то упорствует в вопросе назначения генсека ОДКБ, держит в тюрьме Роберта Кочаряна, несмотря на открытое недовольство Москвы вообще и Сергея Лаврова в частности…Армянский прозападный лагерь на фоне скандала вокруг семинара CampCamp уже выступает с алармистскими заявлениями: дескать, в Армении «готовится смута», и главную роль здесь играют персоны вроде Константина Затулина и его коллег по «Лазаревскому клубу». Наконец, вряд ли случайно, что в Армении все настойчивее распространяются слухи о грядущем возвращении в страну Карена Карапетяна. Он, напомним, занимал важные посты в иерархии «Газпрома», затем, на излете правления Сержа Саргсяна, возглавил правительство Армении. Судя по многим признакам, на роль нового руководителя Армении Москва готовила именно его. Но Серж Азатович решил всех переиграть, пересесть в кресло премьер-министра самому, получил на выходе пашиняновскую «революцию»…Но теперь кресло под Пашиняном все отчетливее шатается, а имя Карена Карапетяна все чаще мелькает в прессе.

Только вот авторы всех этих хитроумных схем, похоже, забыли о том, что если еще в недавнем прошлом срыв каждой переговорной инициативы означал «заморозку» дипломатического урегулирования конфликта, то с учетом нынешнего расклада сил срыв реальных переговорных инициатив означает уже не продолжение оккупации, а приближение войны. Терпение Азербайджана не беспредельно, и если переговоры по урегулированию карабахского конфликта не дадут результатов, то Азербайджан для восстановления своей территориальной целостности применит силу. Об этом говорилось и говорится неоднократно и на всех уровнях. Вряд ли в Ереване ну никто не понимает, чем грозит Армении ее нынешняя «подрывная дипломатия». Другой вопрос, что ключевые решения принимаются не в Ереване, а в Москве. Где Армения рассматривается как такой же «расходный материал», как и разведывательные дроны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az