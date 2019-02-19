Что в реальности происходит вокруг церкви «Сурб Геворг»?

Какую роль должна играть религия в современном обществе? Моделей и вариантов едва ли меньше, чем государств на планете. Где-то, как в Иране, действует теократическая диктатура, где-то строй подчеркнуто светский. В большинстве стран Запада, даже в тех, где существует институт государственной религии, все же реальной власти за воротами храма религиозные иерархи не имеют. И самое главное, по умолчанию принято считать, что религиозные институты стоят над текущей политикой. А уж тем более церкви не положено ввязываться в политические провокации.

Но это в цивилизованном мире. А в Армении действуют свои правила, и здесь армянская церковь, особенно за пределами Армении, втягивается во все что угодно, от поддержки террора до соучастия в обычном криминале, не говоря о политических провокациях. Вот и теперь в Грузии разворачивается очередная провокационная схема с церковниками в главной роли. Пресс-секретарь грузинской епархии армянской апостольской церкви в Грузии Сусанна Хачатрян алармистским тоном возвестила: такие-сякие азербайджанцы сквернословили в армянском кафедральном соборе «Сурб Геворг» в Тбилиси. Один из них во дворе церкви сжег флаг, напоминающий армянский триколор. Третий снимал все это на видео. Все происходило во время божественной литургии. Правда, произошел инцидент несколько месяцев назад, но вот «почему-то» известно о нем стало только сейчас. В церкви Сурб Геворг ввели запрет на фото- и видеосъемку во время литургий. И как раскапывает госпожа Хачатрян, в связи с инцидентом грузинская епархия ААЦ обратилась в соответствующие органы. В министерство внутренних дел Грузии были переданы материалы и видео, снятые с камер наблюдения, установленные во дворе церкви. «Мы написали им письмо с просьбой предпринять меры,» — цитирует ее ереванский «Спутник». Сообщив об инциденте, ереванский «Спутник» конечно же, «забывает» уточнить, что тбилисский кафедральный собор «Сурб Геворг» относится к так называемым «спорным церквям». То есть к грузинским церквям, которые теперь пытаются арменизировать. Но зато помещает в конце статьи этакую «историческую справку»: «Сурб Геворг был построен 1251 году на средства князя Умека, уроженца Маназкерта, явившегося из города Карина (ныне Эрзерум). Он перебрался в Тпхис (ныне Тбилиси) вместе с семьей после того, как Карин подвергся нашествию монголов в 1242 году». Этакие территориальные претензии к двум странам — Турции и Грузии — в одном флаконе: тут тебе и Эрзерум, непонятным образом ставший «городом Карин», и новоизобретенное армянское название Тбилиси — «Тпхис». Причем в армянских СМИ и в армянской же блогосфере тексты под заголовками в стиле «Тбилиси — это армянский город» в последние недели появляются с пугающей частотой. И если вспомнить, что притязания Армении на Карабах тоже начинались с таких вот статей и сфальсифицированных «экскурсов в историю», то становится понятно, какие опасные планы угадываются за такой вот «игры в города».

Но это все же «программа-максимум», до конкретного осуществления которой, хочется надеяться, дело не дойдет. Однако у этой провокации есть и «программа-минимум». Прежде всего, рассказав об инциденте, пресс-секретарь грузинской епархии госпожа Хачатрян припечатала: дескать, «если они (азербайджанцы — Minval.az) себе позволяют такие вещи, то мы тоже можем ответить». Здесь бы, конечно, поинтересоваться: как именно в армянской церкви собираются «отвечать»? Устраивать ответные провокации в мечетях с прибиванием свиных голов к дверям, как это уже однажды было в грузинском же Кобулети? Или проявят «креатив» и изобретут что-то новенькое?

Но в чем нет сомнений, так это в том, что госпожа Хачатрян, официальное лицо, пресс-секретарь грузинской епархии армянской церкви, по сути дела обещает развязать на территории Грузии этакую «религиозную войну» против азербайджанцев. Причем ей даже не пришло в голову, что в цивилизованном мире за проступки отвечают конкретные люди, а не этнические группы и не конфессиональные общины. В армянских кругах, напомним, считали и считают вполне допустимым убивать в качестве «мести за геноцид 1915 года» турецких дипломатов, родившихся через поколения после этих событий. Не пришло в голову госпоже Хачатрян и то, что перед столь далеко идущими выводами надо бы дождаться расследования инцидента. А вот тут есть вопросы. Намеренно не будем касаться ни роли армянских провокаторов, и прежде всего Григоряна, в событиях в Сумгаите, и даже оставим за рамками повествования охватившую Армению в 1988-89 годах эпидемию «массовых отравлений»: как тогда утверждали в Ереване, во всем виноваты такие-сякие азербайджанцы, которые присылали армянским «смежникам» «отравленное сырье», но, как показало расследование армянских же правоохранительных органов и как потом рассказывала газета «Голос Армении», на самом деле людей травили сами же армянские провокаторы-«революционеры». Так что опыт провокаций «под чужим флагом» в армянской среде есть, и изрядный. Отметим другое: если инцидент произошел несколько месяцев назад, то почему о нем заговорили только сейчас? Особенно с учетом такой детали: во дворе церкви установлены камеры видеонаблюдения. То есть некие таинственные личности сквернословят во время литургии, потом во дворе жгут флаг, все это заснято камерами наблюдения, но в полицию церковники обратились только через несколько месяцев? После того, как видео распространилось в социальных сетях?! Там, конечно, все разлетается с невероятной скоростью, но все же складывается впечатление, что отследить ролик в соцсетях немного труднее, чем просмотреть записи с собственных камер.

Но зато нельзя не заметить другого. Об инциденте во дворе церкви «Сурб Геворт» в армянских церковных кругах возопили на небезынтересном фоне. Совсем недавно в одном из сел Джавахети уже была предпринята нашумевшая провокация с открытием бюста соучастнику геноцида азербайджанцев в Ходжалы Михаилу Авагяну. После этого в Баку справедливо возмутились бездействием центральных властей Тбилиси, в отношениях Азербайджана и Грузии «повеяло холодом», но все же не настолько, чтобы поставить под удар международные проекты уровня трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южного газового коридора или железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. А провокация в церковном дворе, по расчетам ее устроителей, должна «подлить масла в огонь», особенно если за ней последует «религиозная война». Грузинская полиция начнет искать авторов и главных действующих лиц скандального ролика — это, по расчетам провокаторов, вызовет новый взрыв возмущения в Азербайджане под девизом «наших бьют!» Не начнет — армянские активисты устраивают обещанный госпожой Хачатрян «ответный террор», и это тоже не останется без последствий.

Только вот, во-первых, такими методами вряд ли удастся сбить политику с генерального курса. А во-вторых, тут даже у «Грузинской мечты» может закончиться заряд благодушия и там начнут наводить порядок в собственной стране. Где армянские провокаторы почувствовали себя слишком уж вольготно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az