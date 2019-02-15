В Тбилиси забыли об интересах собственной страны?

Называть историю человечества «историей заблуждений» как-то даже неоригинально. Тем более что было их в истории каждой науки и профессии предостаточно, и говорить об этих ошибочных стереотипах, нередко освященных именами великих ученых, порой неловко. Медицина — не исключение. Сегодня в это трудно поверить, но еще в начале ХХ века героин, тот самый, который сегодня считается «тяжелым» и опасным наркотиком, применялся как лекарство от кашля, а кокаин был популярным средством от депрессии. И понадобилось достаточно много времени, чтобы медицина разобралась, с чем имеет дело.

Сегодня вряд ли кому-то придет в голову назначать героин в качестве средства от кашля. Даже вполне «допустимый» кодеин врачи рекомендуют с известной осторожностью. Но зато порой эти ошибки медиков прошлого повторяют действующие политики.

Так, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия на парламентских комитетских слушаниях возвестил: грузинские власти ведут переговоры с Россией о закупках газа. «Да, мы ведем переговоры с Россией, вероятно, закупим у России определенные объемы газа, что даст нам возможность сохранить энергобезопасность и энергонезависимость», — цитирует его «Взгляд». Как заверил министр, таким образом «будет диверсификация и будет конкурентная цена на газ». Кобулия заверил: «Хотим, чтобы был не один поставщик газа, а больше». Хотя и согласился, что переговоры с Россией «сложные, требуют времени», так как Грузия хочет улучшенные условия. Правда, какие именно объемы газа Грузия намерена приобретать у России, не назвал.

Поясним. До недавнего времени Грузия получала газ из России. Но во времена Михаила Саакашвили от этой зависимости избавилась, перейдя на «голубое топливо» из Азербайджана. Тем более что опыт устроенных Россией «трубопроводных войн» и отключение газа в разгар зимних холодов давали здесь весьма однозначную информацию к размышлению. Другое дело, что при этом по территории Грузии проходит трубопровод, по которому российское «голубое топливо» поступает в Армению. До последнего времени Россия в качестве платы за транзит передавала Грузии 10% прокачиваемого газа. Год назад «Грузинская мечта» договорилась с Россией о монетизации оплаты, но, как вынуждены были признать «мечтатели», это оказалось невыгодным. Теперь же старый договор истек, новый еще не заключен. Переговоры с «Газпромом» вроде бы идут, но во насколько успешно — вопрос открытый. Более того, грузинская оппозиция уже подвергла политику «мечтателей» или, как выражаются в грузинском секторе социальных сетей, «мечтунов» весьма жесткой критике. Депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе отметил, что Грузия до монетизации оставляла себе 200 млн кубометров транзитного российского газа, что в денежном исчислении составляет 40 млн долларов. «А сейчас за транзит нам платят 11 млн долларов, то есть мы потеряли почти тридцать миллионов долларов», — заявил он. В общем, почувствуйте разницу.

Только вот…что имел в виду министр, намекая с парламентской трибуны на «диверсификацию» и на то, «чтобы был не один поставщик газа, а больше»? Как того и следовало ожидать, большинство российских изданий расценили его слова как намек на возобновление закупок российского газа. «Грузия может начать закупки газа у России» — радостно возвещает тбилисский «Спутник». «Власти Грузии допустили возможность закупок газа у «Газпрома»» — вторит EADaily. Есть, конечно, «форточка для версии», что имел в виду министр только те самые «льготно-транзитные» кубометры и возвращение к практике, когда Россия платила за транзит не деньгами, а газом. Только вот прозвучало его заявление после того, как SOCAR Georgia Gas, грузинская «дочка» ГНКАР, повышает уже с 1 марта газовый тариф для коммерческих потребителей на 10,5% – до 0,95 лари. Это не тарифы для населения, но, как уверены многие эксперты, такое повышение ударит по кошелькам. Газом пользуются пекарни, булочные, множество небольших кафе, наконец, есть работающий на газе транспорт. Плюс ко всему многие эксперты увязали это решение с отсутствием адекватной реакции властей Грузии на установку в Джавахети памятника соучастнику Ходжалинского геноцида Михаилу Авагяну, причем реакции не последовало даже после того, как Азербайджан заявил протест по официальным каналам. И на этом фоне заявление Кобулия уж очень уж похоже на попытку «продемонстрировать обидки» уже Азербайджану и направить Баку этакий месседж: мы, мол, можем обидеться и переключиться на других поставщиков.

Можно, конечно, аргументированно доказать: попытки «Грузинской мечты» раздуть перед Баку этакий «газовый пузырь» вряд ли произведут должное впечатление. Да, Грузия может закупать по льготной цене в 185 долларов те самые 200 миллионов «транзитных» кубометров газа, но какой окажется цена сверх этого объема? Тем более что продавать будут не Армении, входящей в ЕАЭС и ОДКБ, где к тому же газовые сети тоже принадлежат России, а Грузии со всеми пошлинами и «накрутками»?

Но куда важнее другое. Есть такой расхожий, хотя и не очень политкорректный, совет: «Если вы вознамерились намазать кому-то горчицу на филейную часть, то сначала вам надо удостовериться, что у вас есть эта горчица. А затем постараться не перепутать свою филейную часть с филейной частью оппонента». Вот и в играх с «газовым пузырем», которые устроил господин Кобулия в парламенте, лучше не забывать: Азербайджан — не только поставщик нефти и газа, но еще и крупнейший инвестор в экономику Грузии. И вот если страну начнут покидать уже азербайджанские деньги, из этого сделают выводы и другие инвесторы. Особенно с учетом того, что Азербайджан — это соседняя страна, с которой нет и не было больших проблем, есть важные программы сотрудничества и наличествует общность интересов. Нужна только самая малость — понимание со стороны правительства «Грузинской мечты» государственных интересов самой же Грузии. И понимания, что российские туристы в Бакуриани вряд ли заменят азербайджанские «капитальные» инвестиции.

И если уж речь зашла о туристах, то нелишне вспомнить еще об одном. Зима и ранняя весна — лучшее время для горных лыж. И еще пик опасности снежных лавин, тех самых, которые исстари жители гор именуют «белым ужасом». Эрнест Хемингуэй, который сам был прекрасным горнолыжником, писал о них: «У зимних обвалов нет кличек. Они внезапные, страшные и смертоносные». В истории зафиксировано немало «снежных катастроф». Известно, что 1 марта 1910 года в США снежная лавина на станции Веллингтон снесла два пассажирских состава — в результате погибли 96 человек, а в марте 1999 года разразилась катастрофа в австрийском Гальтюре —более 30 погибших. Причем снежные катастрофы часто начинаются вроде бы с пустяка. Сдвинулся на склоне горы пласт снега, обрушился подтаявший карниз — а дальше небольшой вроде бы «снежок» летит вниз по склону, набирая скорость, и растет — вот уж вправду — как снежный ком…

В Грузии, с ее горным рельефом и раскрученными еще в советские годы зимними курортами, об опасности снежных лавин знают. Но, похоже, забыли, что по той же логике нередко развиваются и политические проблемы. Что и показывает история с тем самым провокационным бюстом Михаила Авагяна, отреагировать на который должным образом у официального Тбилиси по-прежнему не хватает политической воли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az