Международный комитет Красного Креста (МККК) и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК) в пятницу запустили кампанию, призванную указать на «растущий» риск использования ядерного оружия.

Информация о кампании под названием «Без ядерного оружия» размещена на сайте МККК.

«Давайте определимся с будущим ядерного оружия до того, как оно примет решение относительно нашего (будущего)», — говорится в описании движения.

Президент МККК Петер Маурер со своей стороны отметил особую важность такой кампании ввиду «растущей» напряженности в мире.

«В период, когда напряженность в международных отношениях растет, я призываю всех действовать незамедлительно и решительно с тем, чтобы положить конец эре ядерного оружия», — говорится в коммюнике главы МККК.

В международных организациях сообщили, что их цель — привлечь внимание общественность к «катастрофичным гуманитарным последствиям», с которым мир может столкнуться в случае ядерной войны.

МККК и МФОКК в рамках кампании призывают «людей потребовать от правительств их стран подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия».

К записи прикреплен видеоролик, озаглавленный «Что бы вы хотели: жить или умереть?».

Европейские СМИ отмечают, что эта кампания запущена на фоне решений США и России приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Minval.az