По кому она ударит в первую очередь?

Иран накануне торжественно отметил очередную годовщину антишахской революции. Дата юбилейная: 1 февраля 1979 года в Иран вернулся аятолла Хомейни. К юбилейной дате в Иране приурочили множество мероприятий, в том числе выставку достижений местного ВПК в Тегеране. Где, в числе прочего, Иран продемонстрировал и новую баллистическую ракету. Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил в своей речи, что новая ракета «земля-воздух» будет названа Hoveizeh. Она принадлежит к семейству крылатых ракет Soumar, что были представлены в 2015 году. «Этой ракете необходимо очень короткое время для готовности и она может лететь на малой высоте», — заявил Хатами. В свою очередь, командующий аэрокосмической дивизией Революционной гвардии Ирана Амирали Хаджизаде заявил в субботу, что иранским инженерам удалось преодолеть имевшиеся ранеер проблемы с реактивными двигателями для крылатых ракет. По его словам, в настоящее время Иран способен производить все необходимые вооружения. Кроме того, по сообщению тегеранских СМИ, Иран оснастил свои самые передовые ракеты дальнего действия, которые могут поразить базы Израиля и США в Персидском заливе, новыми высокоточными боеголовками. Как передает агентство Fars, новые управляемые боеголовки теперь прикреплены к ракете «Хорремшехр»с дальностью полета 2000 километров. «Ракеты нового поколения с управляемыми боеголовками получили название «Хорремшехр-2″, ими можно управлять дистанционно, и они могут нести боеголовки весом почти 2 тонны», — говорится в сообщении. Кроме того, еще раньше новые боеголовки ранее были установлены на ракеты меньшей дальности «Эмад», «Кадр» и «Киам».

Как того и следовало ожидать, одними из первых на ракетные приготовления Ирана отреагировали в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства заявил: «Мы будем продолжать действовать против Ирана, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы обеспечить безопасность Израиля и его будущее». «У меня есть четкое послание тиранам в Тегеране: мы знаем, что вы делаете, и мы знаем, где вы это делаете», — добавил премьер, напомнив, что «Иран открыто заявляет о намерении уничтожить Государство Израиль». Есть, конечно, версия, что Иран преувеличивает дальность, эффективность и точность своих ракет и их боеголовок. Но ракетные игры Ирана — это как раз тот случай, когда эксперты предпочитают исходить из худшего, а не успокаивать себя (и власти своих стран) рассуждениями в стиле «возможно, это пропагандистский фейк».

Впрочем, в списке возможных целей иранских ракет не только Израиль. Еще одна более чем вероятная мишень — военные базы США в странах Персидского Залива. Не исключено, что под прицелом и база «Инджирлик» в Турции. Тегеран не решается открыто «играть на обострение» в отношениях с Анкарой, но миролюбия у Тегерана хватает ненадолго.

Иное дело — Азербайджан. И не только потому, что в силу географии такие «дальнобойные» средства даже в самом худшем сценарии здесь не нужны. Казалось бы, в двусторонних отношениях Азербайджана и Ирана, как говорится, «ничто не предвещает». В Тегеране регулярно выступают с миролюбивыми заявлениями в адрес Баку, совсем недавно нашу страну посетила представительная иранская военная делегация. Более того, Россия, Азербайджан и Иран совместно реализуют проект транспортного коридора Север-Юг.

Только вот из истории не вычеркнуть и конец девяностых, когда иранские МиГи вторгались в воздушное пространство Азербайджана и совершали боевые развороты над устьем Куры, а иранские военные катера в худших традициях «танкерной войны» в Персидском Заливе брали на прицел азербайджанские гражданские корабли. Теперь подобных открытых военных провокаций в Иране избегают, но «иранский след» в покушении на теперь уже бывшего главу ИВ Гянджи в частности и спонсирование в Азербайджане радикального религиозного подполья — это уже новости последних недель и месяцев. Как и дружба Ирана с Арменией, кстати говоря — Никол Пашинян собирается посетить ИРИ уже в конце февраля.

И хотя стрелять ракетами «Хорремшехр» по целям в Азербайджане у ИРИ особого смысла не просматривается, «ракетные игры» иранской муллократии — это очевидный признак роста агрессивности в поведении Ирана. Со всеми, как говорится, вытекающими. Показательно, что на ракетные приготовления Ирана отреагировал и Евросоюз. Как указывается в заявлении Совета ЕС, «Совет всерьез обеспокоен деятельностью Ирана в области баллистических ракет и призывает Иран воздержаться от этой деятельности, в частности от запусков баллистических ракет, которые противоречат Резолюции 2231 СБ ООН». Как отметили в Брюсселе, «Иран продолжает предпринимать усилия по увеличению дальности и точности свои ракет, также увеличивая количество испытаний и пусков. Эти действия усиливают недоверие и способствуют нестабильности в регионе».

Более того, по меньшей мере показательно, что демонстрация новых ракет совпала с резким ростом напряженности в отношениях Ирана с ЕС. Брюссель первоначально без большого энтузиазма воспринял и выход США из «ядерной сделки», и возобновление санкций, и даже взялся за разработку механизма, который позволял бы вести взаиморасчеты с Ираном и санкции при этом обходить. Но теперь Евросоюз внес в санкционный список двоих человек и одну компанию в связи с «враждебной деятельностью, которую проводил Иран на территории нескольких стран-членов». Как напоминает РБК, в июле был задержан сотрудник посольства Ирана в Австрии, подозреваемый ни много ни мало в подготовке теракта во Франции. Дипломата задержали сотрудники немецких спецслужб, которые проводили совместную операцию с бельгийскими коллегами. А осенью о задержании уроженца Ирана с норвежским паспортом заявили власти Дании — он планировал убийства на территории страны. По информации датских спецслужб, задержанный работал на иранскую разведку. Иран в ответ грозит уже Европе. Так, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами заявил: «Если европейцы и другие захотят продолжить ракетное разоружение Исламской Республики Иран на основе заговора, у нас не будет другого выбора, кроме как прибегнуть к стратегическому скачку». По его словам, Иран не имеет технических ограничений для увеличения дальности и разрушительной мощи своих ракет, усовершенствования пусковых установок. Возможно, конечно, что Салами «слегка преувеличивает» возможности иранских ракет, но, судя по многим косвенным признакам, в Европе, весьма вероятно, тоже предпочтут исходить из наихудшего сценария.

А это уже не просто увеличивает политическую напряженность вокруг ИРИ и меняет степень коммерческих рисков. Существенно растет и вероятность силового сценария, куда теперь могут быть втянуты не только США, Саудовская Аравия и Израиль, но и страны ЕС. Которым уж точно не улыбается перспектива терпеть на своей территории иранских террористов с дипломатическим прикрытием. Так что иранские ракеты, которые еще даже не запущены в серию, уже могут очень больно ударить по самой же иранской «муллократии», которая теперь сталкивается с куда более жестким противодействием.

И все это даже теоретически не может не затронуть Азербайджан — страну, сопредельную с Ираном, активно развивающую связи с США и Евросоюзом и еще имеющую уникальные возможности влияния на Иран при помощи «мягкой силы». И такой поворот дел, будем реалистами, еще и открывает перед Азербайджаном возможности обсуждать иранскую повестку дня в жесткой увязке с вопросами, представляющими первостепенный интерес уже для нас. Где на первом месте — агрессия Армении, оккупация ею нагорного и равнинного Карабаха и, наконец, «вишенка на торте» — последние «кульбиты» ереванской дипломатии, которые по сути дела срывают наметившиеся «подвижки» на переговорах. Так что вполне вероятно, что среди политических жертв иранской ракетной атаки окажется еще и Армения.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az