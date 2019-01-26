В семидесятые годы это была популярная «завязка» и советских (впрочем, не только советских) политических детективов, и тем более статей обозревателей-международников: страна в Латинской Америке, где правит жестокий диктатор и где, разумеется, хозяйничают американские транснациональные корпорации, извлекая миллиардные прибыли. В какой-то момент доведенные до отчаяния нищетой и репрессиями люди выходят на улицы, и тогда для подавления народных волнений диктатура обращается за помощью к своим покровителям — ну разумеется, «американским империалистам». Они и так снабжают эту диктатуру оружием, помогают деньгами, а теперь присылают наемников — для расправ с восставшими.

В Венесуэле по сути дела разыгрывается сегодня тот же сюжет. Но с «обратным политическим знаком»: удержать на штыках своего ставленника — Николаса Мадуро — на фоне впечатляющего народного восстания пытается уже не Вашингтон, а Москва. По сообщению Reuters, российские наемники из так называемой ЧВК «Вагнер» отправились в Венесуэлу — для охраны президента Мадуро. По словам одного из источников, в Венесуэле может находиться до 400 российских наемников, в задачи которых входит не допустить задержания президента его собственными охранниками, среди которых могут оказаться сторонники оппозиции.

В Венесуэле, напомним, неспокойно уже давно. Эта страна, занимающая первое место в мире по запасам нефти, и это не считая золота, алмазов, ценных руд, плодородной земли и туристического «потенциала», находится в тисках жесточайшего экономического и социального кризиса. В 2017 году Венесуэла уже пережила волну протестов, но тогда все как бы успокоилось. Однако, как показали последующие события, ненадолго. В очередной раз ситуация начала накаляться недели две назад. Мировые СМИ если и отслеживали события, то не самым внимательным образом. Во-первых, в Венесуэле митингуют регулярно. Во-вторых, в этой стране с ее чудовищным уровнем преступности, когда на улицах не рекомендуют даже вынимать из кармана смартфон, работать с дорогущей профессиональной аппаратурой просто небезопасно.

Но 23 января Хуан Гуайдо, новый председатель Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы, провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны и прямо на площади принял присягу.

Напомним: Национальная ассамблея парламента Венесуэлы избрана еще в 2015 году, и большинство в ней принадлежит противникам Мадуро. Уже очень скоро США объявили о признании Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, на что госсекаретарь США Помпео ответил, что в Вашингтоне его более не считают президентом и разрывать дипотношения по его решению не станут.

Справедливости ради, Гуайдо все же не просто митинговый вожак, а избранный по всем правилам спикер парламента. Более того, многие страны Запада, и прежде всего США, отказываются признать легитимность Мадуро по крайней мере с президентских выборов марта 2018 года. Напомним: на фоне охватившего Венесуэлу жесточайшего экономического кризиса Мадуро стал терять популярность. В 2015 году его сторонники проигрывают выборы в ту самую Национальную Ассамблею, где тут же оппозиция инициирует процесс импичмента. Мадуро отказывается подчиниться и начинает конституционную реформу, призванную лишить непослушный парламент полномочий и заменить его Конституционной ассамблеей. Оппозиция выборы бойкотирует, но Мадуро все же принимает новую конституцию (которую США и их союзники не признали), на ее основе следуют новые президентские выборы, Мадуро одерживает победу, но США и другие страны отказываются признавать его легитимность. Поясним: речь идет не просто о критике выборного процесса, а именно о непризнании легитимности. Но резкость действий Вашингтона не нашла понимания даже у ближайших союзников. Всеобщего признания Гуайдо странами Запада не получилось. В Евросоюзе от однозначного признания Гуайдо новым президентом предпочитают воздержаться.

Россия, в свою очередь, решительно поддержала Мадуро. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в Венесуэле «происходит дальнейший демонтаж системы международного права», когда «на площади вопреки конституции» пытаются выбрать нового главу государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал события в Венесуэле попыткой узурпации власти и добавил, что Москва обеспокоена заявлениями, не исключающими вмешательства третьих стран во внутренние дела Венесуэлы. Наконец, МИД РФ осудил «деструктивное внешнее вмешательство», назвав его недопустимым «в нынешней накалённой остановке».

А вот в самой Венесуэле ситуация остается неясной. В первые дни казалось, что падение власти Мадуро — это вопрос нескольких часов. По экранам мира гуляла «картинка» запруженных народом улиц Каракаса, спокойный и уверенный Гуайдо произносил слова присяги… Но, к разочарованию многих наблюдателей, «свалить» Мадуро по крайней мере с первой атаки не удалось. Более того, действующий глава государства заручился поддержкой армии. Министр обороны Владимир Падрино Лопес в эфире государственного телевидения Венесуэлы заявил, что 56-летний Мадуро является «легитимным президентом», и пообещал защищать его от попыток «государственного переворота». Вместе с ним еще восемь генералов выразили «абсолютную преданность и субординацию» социалистическому лидеру в обращениях, транслированных по государственному телевидению.

И что же — армия поддержала Мадуро, очередной «майдан» не удался, и в его короткой истории можно ставить точку? А США как минимум слишком поторопились, признав Гуайдо президентом? Да еще и создали весьма опасный прецедент?

На самом деле все далеко не так просто.Даже если первая атака на Мадуро не удалась, это еще не значит, что не будет второй, третьей или десятой. Тем более что инфляция в миллион процентов, экономический коллапс, когда нет денег даже печатать обесценившуюся национальную валюту, и социальная катастрофа не просто подтачивают позиции Мадуро. Если раньше против «боливарианского социализма» выступали в основном представители среднего класса, то теперь на улицы вышли именно жители бедных кварталов Каракаса, недавняя «главная опора» власти. Как выяснилось, разбазаривать нефтедоллары в социальных проектах и покупать за их счет лояльность граждан бесконечно не получится.

Нет уверенности и в лояльности венесуэльской армии. Да, Мадуро попытался банально подкупить армию, передав ей контроль над распределением в стране товаров первой необходимости. Да, генералы высказались в поддержку Мадуро. Но в Венесуэле регулярно арестовывают солдат и офицеров по обвинению в заговорах против Мадуро и подготовки мятежей. Венесуэльский журналист Жанфредди Гутьеррес заявил «Медузе»: «Я смотрю телевизор и вижу, как вся военная верхушка выражает поддержку Мадуро. Но люди на улицах знают, что солдаты, младшие офицеры и рядовые полицейские думают иначе. Они в шаге от того, чтобы перестать подчиняться приказам. В двух штатах — Карабобо и Яракуй — полицейские не стали подавлять акции протеста и пропустили людей. Такого раньше не бывало». Словом, судя по многим признакам, у оппозиции не хватило сил с первого удара «свалить» Мадуро, но и Мадуро не в состоянии подавить мятеж. И уже открыто просит о помощи Владимира Путина. Между президентами РФ и Венесуэлы состоялся телефонный разговор, после которого венесуэльский лидер выступил перед судейским сообществом и заявил, что Путин выразил ему свою полную поддержку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил разъяснить: Мадуро не просил Путина о военной или финансовой помощи.

Но в Венесуэле уже появились «вагнеровцы». А у России есть повод беспокоиться. В последние годы отношения между Москвой и Каракасом развивались весьма бурно. Венесуэле предоставлялось российское оружие, туда совершали «дружеские визиты» корабли ВМФ России, «залетали» стратегические бомбардировщики, наконец, Мадуро получил от РФ кредитов в размере ни много ни мало 17 миллиардов долларов. Наконец, Каракас поддерживал даже российскую силовую перекройку границ на постсоветском пространстве. Терять такого союзника Москве вряд ли захочется.

И вот на этом фоне трудно исключать, что миссия «вагнеровцев» в Венесуэле — не только и не столько обеспечить личную безопасность Мадуро, который, похоже, не доверяет даже собственным охранникам, но и «переломить ситуацию» в стране в его пользу. Тем более что в том же Судане «вагнеровцы», по некоторым данным, уже участвуют в подавлении выступлений против президента Омара аль-Башира. А такие задачи априори не решаются в белых перчатках.

Другой вопрос, каких сил и ресурсов потребует в реальности попытка России удержать у власти на штыках Николаса Мадуро. Да еще на фоне нарастания социальных проблем в самой России. Где оппозиционные эксперты уже проводят опасные параллели с Венесуэлой и предрешают собственный «майдан». Главным «двигателем» которого был и остается не переизбыток «печенек Нуланд», а недостаток хлеба.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az