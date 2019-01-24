Москва уже потеряла монополию на посредничество и может лишиться главного рычага влияния на страны региона

Экспертное сообщество Южного Кавказа, и не только Южного Кавказа, продолжает обсуждать итоги «неформальной встречи» Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Давосе. Весьма скупые официальные строчки сообщений никоим образом не позволяют заглянуть за закрытые двери переговоров. Но тем не менее «информация к размышлению» есть, и немалая.

Недавняя встреча в Давосе носила характер «неформальной», после нее не последовало громких заявлений для прессы, но ее вполне можно посчитать «знаковым событием»: после паузы, связанной с политическими перетрясками в Армении, переговорный процесс набирает ход. переговорный процесс набирает ход, и это подтверждает оптимистичные оценки и прогнозы экспертов, что крушение власти карабахского клана в Армении поможет продвижению реального диалога.

Намеренно оставим за скобками ироничные вопросы, что является более действенным стимулом для диалога: победа пашиняновской «революции», все более тяжелая для Армении экономическая «цена» войны или же успехи азербайджанской армии, после которых стало понятно, что военное решение у конфликта есть, и лучше договориться с Баку, чем этого самого военного решения дождаться. Важно другое. Встреча в Давосе оказалась малоприятным сюрпризом для Москвы.

Прежде всего, РФ теряет монополию на посредничество. Вспомним: первая встреча Алиева и Пашиняна, та самая «короткая беседа на ногах» в лифте, состоялась на полях саммита СНГ в Душанбе, и российские «пиарщики» представляли это как большую победу российской дипломатии. Причем дело было не только и не столько в пиаре как таковом — в Москве прекрасно понимали, что роль «медиатора» урегулирования конфликта обещает РФ серьезное влияние и на Ереван, и на Баку. Причем, в отличие от Армении, на куда более перспективный Азербайджан «давить» с помощью экономики не получится.

Но теперь в Давосе — новая встреча Алиева и Пашиняна, причем уже не «короткая беседа на ногах», а полуторачасовые переговоры, пусть и неформальные. И без какого бы то ни было участия России. Более того, нынешний всплеск переговорной активности произошел после явного «толчка» со стороны Вашингтона. Сначала Джон Болтон, советник президента США, открытым текстом заявил, что в его стране ждут от Пашиняна «решительных шагов» в урегулировании конфликта. Теперь об этом напомнил в своем поздравительном послании по случаю победы «пашиняновцев» на выборах сам Дональд Трамп. Проще говоря, переговоры идут под американской модерацией, и это явно не нравится Москве. Которая еще по горячим следам визита Болтона отреагировала на его заявления весьма нервозно. Дело не только в том, что столь решительное «подталкивание» Пашиняна к реальному урегулированию в Карабахе Москва не просто расценила как вторжение в собственный «огород». В Кремле и на Смоленской площади понимают, что в случае реального урегулирования лишаются еще и весьма эффективного рычага влияния на регион. А рычагов у РФ и так немного, особенно в отношении Азербайджана. Армению можно «воспитывать» при помощи цены на газ, но в случае урегулирования конфликта и нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией у Еревана откроются уже другие экономические перспективы. Так что и здесь могут быть «сюрпризы». Особенно на фоне нарастания западного влияния.

И что же — в Кремле и на Смоленской площади будут просто наблюдать за развитием событий? Или же попытаются вмешаться и сорвать наметившееся урегулирование, которое не обещает РФ ничего хорошего?

Откровенно говоря, изрядную пищу для размышлений дает здесь устроенная МИД РФ истерика на тему «дискриминации россиян армянского происхождения в Азербайджане» с хамскими заявлениями Марии Захаровой и попытка Сергея Лаврова взять под свое покровительство осужденного наркоторговца Уелданова-Галустяна. И если о том, какую роль в недавней резолюции Европарламента сыграли российские «группы влияния», еще можно спорить, то заявления МИДа — документ гласный, открытый и красноречивый. При всем, пардон, косноязычии мадам Захаровой. Нетрудно заметить, что вся армянская истерика российских дипломатов, кроме всего прочего, еще и была призвана поддержать в армянском обществе этакий «образ врага» в лице азербайджанцев — как раз на фоне договоренностей в Париже о необходимости готовить народы к миру и накануне встречи в Давосе, первой после окончания в Армении внутриполитической «перетряски» и связанных с ней «отсрочек». В общем, «Совпадение? Не думаю»

И да, дело может не ограничиться «дипломатической истерикой». Куда более надежный, простите за цинизм, способом сорвать наметившееся урегулирование — масштабная силовая провокация на линии фронта. Здесь, возможно, необходим небольшой экскурс в историю. Вспышка боевых действий в апреле 2016 года произошла как раз на фоне усилившегося на Армению международного давления: в Европе нарастала «газовая конкуренция», в Азербайджане строили свой «Южный газовый коридор», и терпеть рядом с трубопроводами не очень надежно замороженный конфликт никому не хотелось. А вот Москва, у которой были свои рычаги давления на «форпост», в свою очередь, не желала терять статус «газового монополиста» на юге Европы. Для чего и был задействован «хитрый план» от имени ее любимого форпоста. Планировалось, по всей видимости, еще и дестабилизировать в Азербайджане на фоне военных неудач внутриполитическую ситуацию. Только вот события пошли не по сценарию: отступать пришлось армянской армии, а «посыпался» в результате режим Сержа Саргсяна.

Намеренно оставим за скобками вопрос, пойдет ли на такой сценарий Никол Пашинян, настроен ли он на войну или на результативные переговоры и т.д. и т.п. Прежде всего, есть такой «рычаг», как ханкендинский оккупационный режим, то есть Бако Саакян и его «команда». Отношения у Саакяна с новыми властями Армении, судя по многим признакам, и так не заладились. В разгар предвыборной кампании Пашинян прямо приказывал Саакяну «утихомирить» своих подчиненных. К тому же здесь могут пустить в ход не только заявления и интервью, но и собственный вооруженный «кулак». Тем более что отношения с армией, особенно с «карабахской» группировкой в этой самой армии, после громких антикоррупционных арестов у Никола Воваевича явно не на высоте.

Плюс ко всему у Москвы предостаточно и способов «раскачать ситуацию» в самой Армении. Где новости из Давоса уже вызвали нешуточный «перепуг». Никол Пашинян, которого уже открыто подозревают в «сговоре» и готовности «сдать земли», поспешил заверить: он-де не обсуждал с президентом Азербайджана детали урегулирования.

«Очень важным считаю раз и навсегда констатировать, что никаких заговоров быть не может. Это абсурдные утверждения. Не может быть — и все. Такие разговоры – результат неправильного восприятия ситуации», — заявил Пашинян в Фейсбуке. Впрочем, удалось ли ему убедить аудиторию — вопрос открытый. Тем более что в Армении растет понимание: расклад сил на переговорах не в пользу Еревана. «Продавливать» свой вариант урегулирования на переговорах Армении не позволяет расклад сил, а уступать не хочется. Тем более что уступки предполагаются масштабные. Политолог Гагик Амбарян в беседе с «Лрагир» в сердцах бросил: «Я считаю, что лучше бы на этих встречах не было конкретных итогов, поскольку эти встречи нам совершенно ни к чему». Более того, как раз накануне встречи в Давосе в Армении грянула громкая сенсация: российский журналист армянского происхождения Роман Бабаян снял документальный фильм о событиях 1 марта 2008 года, и как теперь утверждают в команде Пашиняна, получил за это от Роберта Кочаряна 100 тысяч долларов. Словом, ситуацию в Армении накаляют умело и по нескольким направлениям сразу.

А это значит, что переговоры в Давосе дают, конечно, шанс на мирное урегулирование, но вот это еще не значит, что через четверть века переговоров мирный путь действительно срабатывает. Так что уровень боеготовности армии лучше держать на прежней высоте.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az