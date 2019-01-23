Ставка на Башара Асада грозит втянуть Кремль в противостояние и с Турцией, и с Израилем

Мировые СМИ следят за трагедией, разворачивающейся в Керченском проливе. Здесь в нейтральных водах горят два судна: «Маэстро» и «Канди». Оба ходили под флагом Танзании. По последним данным, спасти удалось 12 человек, погибли 14 моряков, еще шестеро числятся пропавшими без вести, но шансов найти их живыми уже практически не осталось. По предварительным данным, пожар вспыхнул, когда с одного судна на другое перекачивали топливо.

Но теперь становятся известны и весьма интригующие подробности. Как говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, горящие в Керченском проливе суда «Канди» и «Маэстро» были задействованы в незаконных поставках газа в Сирию. Как уточнили в ведомстве, по данным офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), суда привлекались к такого рода поставкам с 2016 года. Причем возили и газ, незаконно добытый на украинском шельфе.Такого рода операции чаще всего и проводятся во внеправовых зонах, к которым, без сомнения, относится и оккупированный Россией украинский Крым, с отключенными навигационными системами, уважаемые перевозчики на участие, вернее, соучастие в них, как правило, не идут…

Трагедия в Керченском проливе — трагичный и зрелищный, но вряд ли единственный повод задуматься о реальных последствиях российской политики в Сирии. Не меньше информации к размышлению дает здесь недавний израильский воздушный удар по Сирии.

На первый взгляд, Россия здесь как бы ни при чем. В Израиле не скрывают, что наносили удар по «иранским» целям на сирийской территории. Удар последовал после того, как над Голанскими высотами израильский «Железный купол» перехватил ракету, запущенную из Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил по тому поводу с весьма жестким заявлением: «…Военно-воздушные силы [Израиля] нанесли удары по позициям иранских военных после того, как Иран выпустил ракету с территории Сирии в нашу сторону. Мы не намерены закрывать глаза на такой акт агрессии, принимая во внимание тот факт, что Иран пытается расширить свое военное присутствие в Сирии. К тому же мы не можем не обращать внимания на прямолинейные заявления Ирана о намерении уничтожить Израиль». Цитируют СМИ и другое заявление Нетаньяху, уже во время церемонии открытия аэропорта «Рамон»: «Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют агрессии Ирана. Кто бы ни попытался навредить нам, мы ударим по ним в ответ. Кто бы ни угрожал уничтожить нас, понесет полную ответственность за это».

Об ответственности премьер-министр Израиля напомнил не зря. Конечно, Сирии в ситуации, когда Израиль на ее территории наносит удары по «иранским» целям, точно не позавидуешь. Но вряд ли кто-то несет за это большую ответственность, чем сам Башар Асад. Под ударом оказались не иранские культурные центры с курсами по изучению фарси, а склады оружия и прочая военная инфраструктура. И вряд ли Башар Асад ну совсем не в курсе, как она появилась на территории его страны. Другое дело, что сегодня он держится у власти именно за счет внешней поддержки. Сирийская армия с началом гражданской войны рассыпалась и разбежалась, так что сегодня на его стороне воюют главным образом иранские «стражи исламской революции» и боевики «Хезболлах» на земле и российская авиация — в небе. А Иран поддерживает Асада не из филантропии: Сирия интересует Тегеран именно как плацдарм на границе с Израилем и Ливаном. Вряд ли Асад был настолько наивен и не понимал, кого пригласил в страну и какими могут быть последствия.

Но теперь в это противостояние Ирана и Израиля на сирийской территории втягивается уже и Россия, которая тоже присутствует в Сирии и еще поставляет туда системы ПВО. Неслучайно, что московские СМИ в первые часы после израильского удара радостно возвестили, что сирийская ПВО, дескать, «отразила удар».

Это, конечно, подходящий случай, чтобы с изрядной долей цинизма и «черного юмора» поздравить сирийскую ПВО с тем, что они, «доблестно отражая израильскую атаку», не подбили ненароком кого-нибудь из тех, по кому стрелять вообще-то не собирались. Напомним: в сентябре минувшего года сирийские ПВО во время израильского налета умудрились сбить российский самолет-разведчик ИЛ-20 с 15 членами экипажа. Погибли все. Москва обвинила в происшедшем Израиль: дескать, израильские летчики «прикрывались» российским Ил-20. В Израиле обвинения отвергли, эксперты российскую версию подняли на смех. Во-первых, такой маневр с технической точки зрения просто невозможен. Во-вторых, израильтяне при налетах используют «планирующие умные бомбы». Их сбрасывают в тот момент, когда сами самолеты находятся в «нейтральном» небе и за пределами видимости радаров. А дальше они уже сами «заходят» на цель по заранее заданным координатам GPS. После чего предположили: скорее всего, запуск этих бомб сирийские ПВО не заметили, а когда уже в городе начало что-то взрываться, принялись палить в белый свет как в копеечку. Под удар попал Ил-20. Но вот минобороны России вместо того, чтобы искать (и озвучивать) ответы на вопросы, почему не сработала система «свой-чужой», почему самолет с началом «работы» сирийской ПВО не увели в безопасное место и кто теперь за это все ответит, предпочли обвинить во всем Израиль. Да еще так неумно и непрофессионально.

Вскоре в Сирию c небывалой помпой доставили российские ЗРК С-300. Но израильские удары не прекратились. 26 декабря последовали новые обвинения: дескать, новый израильский удар поставил под угрозу два гражданских авиалайнера. В отличие от сентябрьского инцидента, обошлось без жертв и без большого шума, но осадок, как говорится, остался.

Теперь же все куда хуже для Москвы. По информации «Гаарец», израильские военные поразили на территории Сирии восемь батарей ПВО. Среди атакованных были системы российского производства, в том числе С-75, С-125, «Бук», «Панцирь», а также радар, входящий в комплекс противовоздушной обороны. Попал под огонь и зенитный комплекс «Оса». С-300 и развернутые в Хмеймиме для прикрытия самой российской базы С-400 по целям не работали. Но это слабое утешение. Столь эффективные удары по российской ПВО прежде всего уничтожают ее «военно-техническую репутацию, а уже потом — установки в физическом «прочтении». Но самое главное, ущерб политический. Интенсивность и накал противостояния между Ираном и Израилем в Сирии растет. Вывод войск США из Сирии явно воодушевил Тегеран, и там стремятся «использовать шанс». Израиль тем более не будет сидеть сложа руки: для него удары по иранским объектам в Сирии — вопрос выживания. И если в этой ситуации Москва, которая вместе с Ираном держит на штыках режим Башара Асада, рассчитывает оказывать поддержку Дамаску, но вот в случае с ирано-израильскими столкновениями сохранить нейтралитет и не поставить в известность свои отношения с Израилем — это даже не клиническая наивность, а просто клиника. Тем более что в Израиле не могут хотя бы не задать вопрос, против кого Россия укрепляет сирийскую ПВО и кого именно с ее помощью хочет «прикрыть». У ИГИЛ, напомним, своей авиации нет и не предвидится. С-300, «Панцири» и «Буки» — не та техника, из которой логично стрелять по хрестоматийным «дронам, атакующим российскую базу». Отношения РФ и Израиля и так стремительно ухудшаются, но тут уже возникает риск «столкнуться лбами». Со всеми вытекающими.

Более того, растет риск и военного столкновения с Турцией. Да, Реджеп Тайип Эрдоган готовится к визиту в Москву и встрече с Владимиром Путиным. Но и тут не все гладко. Вывод войск США расширил для Анкары «свободу рук». Турция активно готовится к «зачистке» севера Сирии от террористов РКК. А вот Москва, напротив, заигрывает с курдами и подталкивает их к союзу с тем же Асадом. А ее военная полиция уже появилась в Манбидже. «Эффективность» оказалась такой, что здесь при теракте погибли американские военнослужащие. Но если теперь Москва намерена держать РКК под своей защитой, то о сохранении нынешних отношений с Турцией нечего и думать. И да, нынешний расклад в Сирии подталкивает навстречу друг другу Турцию и Израиль — пусть и без рукопожатий и объятий, но зато с крепкой координацией действий. И да, чем глубже РФ будет втягиваться в сирийское противостояние, стремясь любой ценой удержать у власти Асада, тем больше в этой координации действий будет заметен, если угодно, «антимосковский» тренд.

Так что от излишне тесной дружбы с Асадом, простите за черный юмор, «рвануть» может не только на танзанийских газовозах в неспокойном Керченском проливе.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az