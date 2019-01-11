Повлияет ли интерес европейской полиции к «армянской мафии» на отношения Армении и Евросоюза?

Среди игровых видов спорта есть своя «сословная иерархия». Футбол, хоккей — это огромная массовая популярность, в баскетбол играют даже в тюрьмах, а в США даже удалось снизить уличную преступность, запустив в телеэфир передачу «Баскетбол в полночь». На этом фоне большой теннис с гордостью несет на себе налет аристократизма. Да и в дорогих пригородах строят теннисные корты, а не футбольные поля.

Только вот, похоже, популярность этого вида спорта и внушительные гонорары теннисных «звезд» сделали свое дело. И в аристократическом «большом теннисе» тоже появляются не только «мельдониевые скандалы», но и «договорные игры». Во всяком случае, как уныло констатируют сегодня армянские СМИ, в Испании задержана преступная группировка, состоящая в основном из этнических армян. Ее члены занимались занималась манипулированием профессиональными теннисными соревнованиями. Как сообщает Европол, всего было арестовано 83 подозреваемых, из них 28 —профессиональные игроки.

Дело, по версии обвинения, было задумано с размахом. Подозреваемые подкупили профессиональных игроков, чтобы гарантировать заранее определенные результаты, и использовали имена тысяч граждан, чтобы делать ставки на «договорные» игры. Роль связного между бандитами и их соучастниками в белых воротничках исполнял профессиональный теннисист, имя которого пока не называется. После того, как подозреваемые подкупили игроков, они посетили матчи, чтобы убедиться, что теннисисты «сыграли» так, как договорились, и дали команду другим членам группы, чтобы те продолжали делать ставки на национальном и международном уровне.

Расследование теннисных афер началось еще в 2017 году. А когда достигло кульминации, в Испании было проведено 11 обысков, изъято 167 000 евро наличными, дробовик, более 50 электронных устройств, кредитные карты, пять роскошных автомобилей и документация, связанная с делом. Кроме того, были заморожены 42 банковских счета.

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, летом 2018 года в той же Испании уже проходила весьма масштабная операция против «армянской мафии». Причем полиция Каталонии вполне официально сообщила: «Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках (выделено нами — Minval.az) и другими имущественными преступлениями во всей Европе». Тогда, напомним, речь шла о 73 обысках в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте, Альбасете, Эльче и Картахене и арестах 142 подозреваемых, среди которых были шесть «воров в законе». Тогда тоже расследование началось с осени 2017 года. Если копнуть чуть поглубже, то можно вспомнить, что и во время шумных операций против «русской мафии» среди фигурантов дел было немало этнических армян — выходцев из бывшего СССР.

К тому же дело не ограничивается одной только Испанией. Об «армянской мафии» с тревогой говорят и в других странах ЕС. Еще в ноябре 2018 года «Немецкая волна» цитировала пространную статью из еженедельника Der Spiegel, по сведениям которого, полиция ФРГ всерьез озабочена активностью армянской мафии, которая выстроила в Германии мощную сеть. Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law («Борьба с ворами в законе») в течение трех лет проводило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) совместно с шестью земельными профильными ведомствами (LKA). В расследовании специалистам уголовного розыска помогали сотрудники федеральной разведслужбы BND и Европола. Эта операция стала одним самых больших расследований, посвященных организованной преступности в Германии. Но особого успеха не имела. «Точкой отсчета» стала перестрелка между двумя преступными кланами, которая произошла в июле 2014 года в Эрфурте. Тогда было открыто 14 уголовных дел против 42 человек, подозревавшихся в финансовых махинациях. И хотя полностью «вычистить» сеть не удалось, теперь полицейские по крайней мере представляют себе, с кем и с чем имеют дело. По словам специалистов BKA, на которых ссылается Der Spiegel, армянская мафия в Германии «действительно существует». Вместе с другими группировками из российско-евразийских преступных кругов она обладает «существенными финансовыми» ресурсами и может «угрожать основам правового государства».

Но самое главное и самое неприятное для официального Еревана, угрозыск не рекомендовал принимать помощь посольства Армении в расследовании. По информации Der Spiegel и телерадиокомпании MDR, посол Армении в Германии Ашот Смбатян предлагал немецким следователям свою помощь в борьбе с армянской мафией. Однако BKA рекомендовала не соглашаться на это сотрудничество, отмечая, что следователи не исключают связей воров в законе с представителями государственных структур Армении.

А вот это уже куда тревожнее для официального Еревана, чем может показаться. Тем более что статья в Der Spiegel увидела свет уже через несколько месяцев после победы пашиняновской «уличной революции». Более того, уже в июне того же года Николу Пашиняну пришлось объясняться, как так получилось, что его соратник Сасун Микаелян поручился за криминального авторитета Алика Бандуряна. Так что причины осторожничать у немецкой полиции были, и серьезные.

А вот выводы из этой «осторожности» немецкой полиции могут оказаться для официального Еревана весьма неприятными. Конечно, проступки и преступления совершают отдельные индивидуумы, а не этнические группы. «Ответственность по национальному признаку» в современном цивилизованном обществе тем более недопустима. Но, во-первых, никто не отменял «перехода количественных изменений в качественные». А во-вторых, речь, как показывают события в Германии, речь идет не только о самом факте существования армянских ОПГ, на что вполне можно ответить фразой «никто не безгрешен», но и о связях этой самой армянской мафии со структурами власти в Армении — иначе бы полиция не рекомендовала отвергнуть помощь властей этой самой Армении в расследовании. А это уже не просто неприятно, а по-настоящему опасно.

Особенно теперь, когда, если верить экс-председателю парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Армену Ашотяну, внешняя политика Армении терпит крах не только на карабахском, российском и евразийском, но и европейском направлении, а предствленный Арменией в Брюссель проект «дорожной карты» осуществления подписанного с ЕС соглашения подвергнут в Брюсселе беспощадной критике. Так что, судя по всему, митинговое «дымб-дымб-ху» вовсе не принесло Николу Пашиняну победы в европейском «политическом теннисе». И на этом фоне скандалы вокруг «армянской мафии» в Европе вполне могут получить политическое продолжение. Пусть даже причинно-следственная связь и не будет обозначена вслух.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az