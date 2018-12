WASHINGTON, DC — APRIL 12: (AFP OUT) U.S. President Donald Trump participates in a meeting on trade with governors and members of Congress at the White House on April 12, 2018 in Washington, DC. (Photo by Chris Kleponis — Pool/Getty Images)

Президент США Дональд Трампзаявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США. Об этом он написал в Twitter, передает Интерфакс.

Он также написал, что при его предшественнике Бараке ОбамеМинюст США и ФБР намеренно сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

США подозревают российскую военную разведку во вмешательстве в выборы 2016 года. В июле американский Минфин назвал имена 12 человек, которые, по данным Вашингтона, работали на ГРУ, взламывали сервера Демократической партии и электронную почту Хиллари Клинтон. 19 декабря все они оказались под санкциями США.

