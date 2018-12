Бывший президент США Барак Обама в честь Рождества пришел в одну из детских больниц Вашингтона с подарками. Об этом пишет RTVI.

Обама пришел в Национальный детский госпиталь Вашингтона в красном колпаке Санты и с мешком подарков.

Врачи больницы, дети и их родители встретили 44-го главу США песней We Wish You A Merry Christmas.

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS — Children’s National 🏥 (@childrenshealth) 19 декабря 2018 г.

Обама прошелся по палатам, вручил подарки и обнялся с несколькими пациентами. Он также поблагодарил врачей больницы за их работы и выразил поддержку родителям детей. У самого Обамы две дочери.

Специально для больницы бывший президент записал сообщение, которое будут транслировать на мониторах в здании.

У себя в твиттере политик еще раз поздравил с наступающими праздниками «удивительных детей, семьи и сотрудников» и поблагодарил их за то, что ему разрешили поработать «заменяющим Санту».

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr — Barack Obama (@BarackObama) 19 декабря 2018 г.

Minval.az