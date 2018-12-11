Против Вашингтона или Анкары ведет ее Кремль?

Отношения Москвы и Анкары продолжают оставаться одной из самых интригующих тем. ИноТВ, одно из подразделений «симоньяновского» RT, пересказывает материал Deutschlandfunk. Комментируя недавнее открытие «Турецкого потока», немецкое издание замечает, что «ни с кем из лидеров других государств Эрдоган не встречается так часто, как с Путиным, хотя отношения между Москвой и Анкарой ещё три года назад переживали кризис». Как указывает издание, «сотрудничество между двумя странами бурно развивается, причём не только в энергетике и торговле, но и в обороне. Турция, несмотря на все предупреждения со стороны НАТО, заказала у России ЗРК С-400», а «за российско-турецким сближением на Западе наблюдают с нарастающим беспокойством», потому как Москва явно пытается вбить клин между этим самым Западом и Турцией.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Как далеко готовы зайти и Москва, и Анкара? На самом ли деле в Турции рассматривают возможность геополитической переориентации или же просто развивают экономическое сотрудничество и заодно используют свои отношения с РФ как неплохой рычаг давления уже на западных союзников? Вопросов много, но далеко не на последнем месте по важности и такой: а продолжается ли это самое сближение России и Турции прежними темпами?

И вот тут уже далеко не все так однозначно, как представляется. Излишне напоминать, что никуда не исчезли «болевые точки» в Сирии, и судя по «информационной активности» РФ, новое обострение ситуации здесь не исключено. И самая логичная точка такого обострения — все тот же многострадальный Идлиб. Президент Турции уже обратился к Владимиру Путину с призывом освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков. «Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят. Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение», – заявил президент Турции в беседе с журналистами. Добавим от себя: в Анкаре открыто поддержали Киев в «керченском инциденте» (который, по совести говоря, был очередным актом российской агрессии). Турция как «хозяин Босфора» играет решающую роль в наращивании присутствия НАТО в Черном море. Перечислять можно долго.

Но теперь, судя по многим признакам, к этому списку может добавиться еще одна «горячая точка» — Кипр.

Напомним: чуть меньше недели назад Россия предостерегла власти греческого Кипра от размещения на территории острова американской военной базы. Как заявила на своем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва знает об «антироссийских планах», вынашиваемых властями Кипра и Пентагоном. «Мы получаем информацию из разных источников о том, что Соединенные Штаты собираются наращивать свое военное присутствие на Кипре», — уверяла Захарова, по словам которой, зловредные американцы пытаются создать на Кипре военную базу «для противодействия возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии». По словам Захаровой, американская делегация недавно проинспектировала места для возможного размещения военной базы на Кипре, а Вашингтон ведет интенсивные переговоры с Никосией о расширении военного сотрудничества между двумя странами.

На самом южном Кипре эту новость категорически опровергли. Продромос Продрому, пресс-секретарь правительства греческого Кипра, заверил, что власти острова не планируют его дальнейшей милитаризации. «Республика Кипр, в силу своего выгодного географического положения, предлагает свои возможности только для миссий гуманитарного характера», — цитирует Продрому «Голос Америки». Тем не менее местные СМИ сообщили, что с недавних пор в Вашингтоне начал работу военный атташе Кипра.

Здесь, конечно, нелишне напомнить, что на Кипре уже есть две военные базы Великобритании — «Акротири» и «Декелия». И, согласно действующим в НАТО договоренностям и стандартам, они в случае необходимости могут использоваться и другими членами блока. Еще и американская база здесь вряд ли коренным образом изменит расклад сил.

Другое дело — политическая ориентация властей самого греческого Кипра, которые, вступив в ЕС, не входят в НАТО. И вот это уже не позволяет исключать, что между властями РФ и греческого Кипра все же идет отчаянный политический торг по поводу даже не базы как таковой, а уровня сотрудничества с США. Другой вопрос, что Россия готова предложить греческому Кипру взамен.

И вот тут уже слишком многое указывает на то, что платой за отказ от военного сотрудничества с США может стать союз против Турции. Во всяком случае, ранее Никос Христодулидис, возглавивший МИД южного Кипра в феврале нынешнего года, дал интервью российским СМИ, где заявил, что Россия может сыграть большую роль в возобновлении переговоров по кипрскому урегулированию. «Среди мировых держав у России сегодня лучшие отношения с Турцией. Учитывая это, в ходе моего визита в Москву в апреле я попросил Сергея Лаврова, чтобы он поговорил с турецкой стороной и попытался убедить ее пойти на уступки, что позволило бы возобновить переговоры. После этого министр Лавров сообщил мне, что он уже обсудил этот вопрос со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу», — заявил Христодулидис.

Напомним: Кипр, который сначала принадлежал Османской Империи, а затем был колонией Великобритании, получил независимость в 1960 году, после долгих и непростых межобщинных переговоров, которые закрепили его статус как «двухобщинного» государства греков и турок. В местную конституцию были включены положения, закреплявшие этот самый «двухобщинный» характер и политические гарантии каждой из общин. Кроме всего прочего, эти положения должны были предотвратить так называемый «энозис», то есть присоединение Кипра к Греции — подобные идеи были популярны среди греческих националистов. Но уже в 1963 году местная греческая националистическая группировка — ЭОКА — объявляет конституцию Кипра «недееспособной» и начинает самую настоящую резню местных турок. Турецкое население, составлявшее не менее трети населения Кипра, оттеснено в так называемые «безопасные анклавы», составлявшие в лучшем случае 3% площади острова. Именно тогда на Кипр были введены войска ООН, а столицу острова Никосию или, по-турецки, Лефкошу, разделила «зеленая линия». В 1974 году правившая в Греции хунта «черных полковников» инспирирует военный переворот, в результате которого на острове власть захватывает ЭОКА и провозглашает программу «Энозис за пять дней». Остается, как и у дашнаков, вознамерившихся в 1918 году присоединить Баку к Армении, сущий пустяк — «нейтрализовать» турецкую общину, над которой нависает реальная угроза полного уничтожения. В этой ситуации Турция, основываясь на закрепленном соглашениями 1960 года статусе государства-гаранта, взяла под контроль северную часть Кипра, где в 1983 году и была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. За которой власти греческого Кипра не признают права на существование. И хотя господин Христодулидис рассуждал в интервью о «лучших отношениях» России и Турции, вряд ли на самом деле рассчитывает на переговоры. Скорее здесь мечтали бы вернуть ситуацию ко временам, предшествовавшим турецкой высадке на остров. Сегодня недалеко от Лефкоши можно посетить неплохой военный музей под открытым небом, где выставлена боевая техника советского производства, взятая в качестве трофея турецкими войсками — наглядное свидетельство, как распределялись тогда симпатии и антипатии. И на этом фоне попытка «размена» в стиле «вы отказываетесь от американской базы, а мы вам поможем с «турецкой» проблемой» — не такой уж невероятный поворот событий.

Более того, одновременно Москва налаживает мосты и с Афинами. Москву посетил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он высказал заинтересованность в российских газовых проектах, но тут же озвучил и свои условия. Ципрас в ходе переговоров с президентом России выразил обеспокоенность по поводу закупки Турцией российских вооружений, в частности, ЗРК С-400, о чем сам же сообщил журналистам во время пресс-конференции. «Я выразил, конечно, президенту Путину нашу обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции», — цитировали его информагентства. Возможно, конечно, что это заявление Ципраса позволит самой же Москве сохранить лицо на тот случай, если в Анкаре (а это более чем вероятно) договорятся с США о покупке систем Patriot и все же откажутся от С-400. Но «информация к размышлению», против кого Россия выстраивает дружбу и с Грецией, и с греческим Кипром, получается вполне «читаемая».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az