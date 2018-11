Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 км северо-западнее Анкориджа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным службы, в прибрежных районах полуострова Кенай и Залива Кука объявлено предупреждение о цунами.

Местных жителей призвали эвакуироваться и занять позиции на возвышенностях, чтобы избежать последствий возможного цунами.

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил в штате режим стихийного бедствия в связи с произошедшим землетрясением.

Footage from Snapchat maps on the earthquake in Anchorage. pic.twitter.com/5TPoHfpT7N

— ThorneSC (@ThorneSC) 30 ноября 2018 г.