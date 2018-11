Президент США Дональд Трамп дал спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы на два ключевых вопроса по «российскому делу». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с текстом ответов.

Трамп ответил спецпрокурору, что его бывший помощник Роджер Стоун не оповещал его о своей встрече представителями WikiLeaks во время президентской гонки 2016 года. Кроме того, президент заверил, что ничего не знал о встрече летом 2016 года своего сына, Дональда Трампа-младшего, с российским юристом Натальей Весельницкой, которая, по данным американских СМИ, передала тому компромат на Хиллари Клинтон.

Источники телеканала не дали точных цитат двух ответов Трампа или их фрагментов. Содержание других ответов президента спецпрокурору CNN не привел.

20 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что расследующая «российское дело» группа Роберта Мюллера проверяет фигурировавших в нем лиц на предмет связи с порталом WikiLeaks, с публикаций которого и начался скандал о российском вмешательстве. Еще в марте 2017 года WikiLeaks опровергал контакты с Роджером Стоуном во время выборов 2016 года в ответ на заявление последнего. Портал допустил, что экс-советник Трампа сделал подобные заявления ради привлечения внимания к себе.

О встрече Трампа-младшего с Весельницкой в 2017 году писала газета The New York Times со ссылкой на представителей Демократической партии. По сведениям ее источников, в качестве посредника выступал российский бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин Агаларов. Встреча, как писала The New York Times, прошла в Trump Tower в июне 2016 года. В апреле 2018 года Национальный комитет Демократической партии подал иск о вмешательстве России в выборы. В иске, кроме главы WikiLeaks Джулиана Ассанджа, Трампа и его сына оказались зять президента Джаред Кушнер, глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, российский бизнесмен Араз Агаларов, ГРУ, Россия и другие.

