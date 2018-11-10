Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) рекомендовали в качестве места высадки спускаемого аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» плато Кислое(Oxia planum).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕКА.

Как отметили в агентстве, такую рекомендацию выдвинула рабочая группа миссии «ЭкзоМарс» по выбору места посадки спускаемого модуля. Это предложение должно будет теперь пройти внутреннее согласование в ЕКА и Роскосмосе.

Окончательное утверждение локации ожидается в середине 2019 года.

Согласно первоначальным планам, спускаемый исследовательский модуль российско-европейской миссии должен был достичь поверхности Марса в 2018 году, однако позднее сроки выполнения программы сдвинулись на 2020 год.

На плато, уточняют в европейском агентстве, сосредоточено одно из крупнейших на Марсе скоплений скальных пород, возраст которых оценивается в 3,9 млрд лет. Выявленный там в большом количестве глинистый грунт, по словам ученых, указывает на то, что в далеком прошлом в этом районе могла в изобилии присутствовать вода, что, в свою очередь, может быть многообещающим с точки зрения поисков возможных следов органической жизни.

Данное решение вместе с тем не является окончательным — плато Кислое лишь рекомендовано в качестве приоритетной цели для дальнейших изысканий. Помимо этого, специалисты продолжают рассматривать еще одну вероятную цель — долину Морс (Mawrth Vallis). Оба географических ориентира расположены поблизости от марсианского экватора.

Запуск миссии «ЭкзоМарс» планируется в июле-августе 2020 года, аппарат должен достичь планеты к марту 2021 года.

Minval.az